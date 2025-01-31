Fındık Satışında TMO'ya Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Fındık Satışında TMO'ya Tepki

Geniş Video İzle

Kadir Mutioğlu, TMO'nun fındık satışından vazgeçmesi gerektiğini belirtti ve fındık fiyatlarının düştüğünü vurguladı.

31.01.2025 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: Tuncay Türkgülü

(DÜZCE) - Akçakoca Ziraat Odası Başkanı ve Ulusal Fındık Konseyi üyesi Kadir Mutioğlu, Toprak Mahsülleri Ofisi'nin (TMO) fındık satışından acil vazgeçmesi gerektiğini belirterek, TMO'nun fındık satış kararının, fındıklara kokarcaların verdiği zarardan daha fazla zarar verdiğini söyledi. Mutioğlu, "Üreticimizin sabrı taşmak üzere" dedi.

Kadir Mutioğlu TMO'nun bu karardan acil vazgeçmesi gerektiğini belirterek, "11 yıllık geçmişimize baktığımız zaman,fındık hangi aylarda yükseliyor, hangi aylarda normal pozisyonlarda devam ediyor, bunların araştırmasını yaptık. 25 Ocak - 25 Şubat arası 11 yıldır fındık fiyatı yükseliş trendinde olur. Bu tarihlerde, fındık 125 liradan 136 liraya çıkmış vaziyetteyken, dün TMO'nun satış kararını duyduk. Fındık 6 lira birden geriye gelmiş durumda. TMO'nun bu açıkladığı karar, kokarcanın verdiği zarardan fazla" dedi.

"Bu karardan acil vazgeçmeleri gerekiyor"

TMO'nun elinde ne kadar fındık olduğunu bilmediklerini belirten, şöyle konuştu:

"TMO'nun elinde 2022, 2023 ve 2024 yılına ait fındıklar var. 2023'e ait fındığı 135 liradan satışa çıkartıyor. 2024'ü 145 liradan, 2023'te 135 lira olan fındık, 2024'deki fındıktan daha kaliteli. Bizim beklentimiz fındığı bu tarihte satılmamasıdır. Tabiki elinden çıkaracak stokları boşaltacak ama zaman bu zaman değil. Fiyatlarda bu fiyatlar olmaması gerekiyor. Doğru zamanı onlar kendileri tespit edebilirler. Ancak o zaman bu zaman değil. Bu karardan acil vazgeçmeleri gerekiyor.

"Akçakoca'da 40 bin ton fındık üretiliyor"

Akçakoca ilçemizde 40 bin ton fındık var. TMO yaklaşık bin ton fındığı ya almıştı ya alamamıştır. Zaten piyasada aktif bir rol oynamamaktadır. Açıklanan fiyat da doğru değil. 130 lira rakamı... Bugünkü yapılan satış kararı, başlı başına yanlış. Bu yanlıştan acilen dönülmesi gerekmektedir. Fındık fiyatı, 15 gün önce 120 liraydı. Bugün serbest piyasada 136 liraya yükseldi. Fiskobirlik en son 134 lira fiyat açıkladı. Dünkü TMO açıklamasından sonra fındık fiyatı 6 lira birden geri geldi. 130 liraya fiyat geriledi. Üreticimizin sabrı taşmak üzere.  Dün çok sayıda telefon geldi. Üreticimiz hangi yollara başvuralım, nereden çare arıyalım derdine düştü. Eylem yapmaktan bahsediyorlar."

Kaynak: ANKA

Akçakoca, Ekonomi, Güncel, Tarım, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Fındık Satışında TMO'ya Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:46 CHP’li vekilin kötü oyunculuğu: Kameraları görünce biber gazı yemiş gibi öksürmeye başladı CHP'li vekilin kötü oyunculuğu: Kameraları görünce biber gazı yemiş gibi öksürmeye başladı
12:21 İmamoğlu’nun mikrofonu verdiği Yavaş’ın sözleri alandakileri coşturdu: Orayı kapatalım İmamoğlu'nun mikrofonu verdiği Yavaş'ın sözleri alandakileri coşturdu: Orayı kapatalım
11:59 Ekrem İmamoğlu’ndan ifade sonrası ilk sözler Ekrem İmamoğlu'ndan ifade sonrası ilk sözler
10:48 Ailesinden 4 kişiyi katleden 17 yaşındaki çocuk uyuşturucu bağımlısıymış Ailesinden 4 kişiyi katleden 17 yaşındaki çocuk uyuşturucu bağımlısıymış
10:23 Özlem Zengin’in kura törenindeki tutumu AK Partili ismi de rahatsız etti Özlem Zengin'in kura törenindeki tutumu AK Partili ismi de rahatsız etti
19:18 İletişim Başkanlığı’ndan Thodex kurucusu Özer’in tahliye edildiğine ilişkin iddialara yalanlama İletişim Başkanlığı'ndan Thodex kurucusu Özer'in tahliye edildiğine ilişkin iddialara yalanlama
19:13 İzmir açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem İzmir açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem
18:57 Rakam öyle böyle değil: Al Nassr, Talisca’nın yerini doldurmak için servet harcadı Rakam öyle böyle değil: Al Nassr, Talisca'nın yerini doldurmak için servet harcadı
18:52 İsrail, Gazze’de varılan anlaşmanın üçüncü turunda 110 Filistinli tutukluyu serbest bıraktı İsrail, Gazze'de varılan anlaşmanın üçüncü turunda 110 Filistinli tutukluyu serbest bıraktı
18:26 Fenerbahçe’den Galatasaray’a ortalığı karıştıracak gönderme Fenerbahçe'den Galatasaray'a ortalığı karıştıracak gönderme
18:18 Hakimler Kura Töreni’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gülümseten ifadeler Hakimler Kura Töreni'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gülümseten ifadeler
18:04 Dünya yıldızı, Galatasaray’a imza atmak üzere Dünya yıldızı, Galatasaray'a imza atmak üzere
17:54 İstanbul Valisi: Ruhsatsız oteller kapatılacak İstanbul Valisi: Ruhsatsız oteller kapatılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2025 13:03:01. #1.12#
SON DAKİKA: Fındık Satışında TMO'ya Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.