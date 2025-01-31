Fındık Satışında TMO'ya Tepki

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Haber: Tuncay Türkgülü

(DÜZCE) - Akçakoca Ziraat Odası Başkanı ve Ulusal Fındık Konseyi üyesi Kadir Mutioğlu, Toprak Mahsülleri Ofisi'nin (TMO) fındık satışından acil vazgeçmesi gerektiğini belirterek, TMO'nun fındık satış kararının, fındıklara kokarcaların verdiği zarardan daha fazla zarar verdiğini söyledi. Mutioğlu, "Üreticimizin sabrı taşmak üzere" dedi.

Kadir Mutioğlu TMO'nun bu karardan acil vazgeçmesi gerektiğini belirterek, "11 yıllık geçmişimize baktığımız zaman,fındık hangi aylarda yükseliyor, hangi aylarda normal pozisyonlarda devam ediyor, bunların araştırmasını yaptık. 25 Ocak - 25 Şubat arası 11 yıldır fındık fiyatı yükseliş trendinde olur. Bu tarihlerde, fındık 125 liradan 136 liraya çıkmış vaziyetteyken, dün TMO'nun satış kararını duyduk. Fındık 6 lira birden geriye gelmiş durumda. TMO'nun bu açıkladığı karar, kokarcanın verdiği zarardan fazla" dedi.

"Bu karardan acil vazgeçmeleri gerekiyor"

TMO'nun elinde ne kadar fındık olduğunu bilmediklerini belirten, şöyle konuştu:

"TMO'nun elinde 2022, 2023 ve 2024 yılına ait fındıklar var. 2023'e ait fındığı 135 liradan satışa çıkartıyor. 2024'ü 145 liradan, 2023'te 135 lira olan fındık, 2024'deki fındıktan daha kaliteli. Bizim beklentimiz fındığı bu tarihte satılmamasıdır. Tabiki elinden çıkaracak stokları boşaltacak ama zaman bu zaman değil. Fiyatlarda bu fiyatlar olmaması gerekiyor. Doğru zamanı onlar kendileri tespit edebilirler. Ancak o zaman bu zaman değil. Bu karardan acil vazgeçmeleri gerekiyor.

"Akçakoca'da 40 bin ton fındık üretiliyor"

Akçakoca ilçemizde 40 bin ton fındık var. TMO yaklaşık bin ton fındığı ya almıştı ya alamamıştır. Zaten piyasada aktif bir rol oynamamaktadır. Açıklanan fiyat da doğru değil. 130 lira rakamı... Bugünkü yapılan satış kararı, başlı başına yanlış. Bu yanlıştan acilen dönülmesi gerekmektedir. Fındık fiyatı, 15 gün önce 120 liraydı. Bugün serbest piyasada 136 liraya yükseldi. Fiskobirlik en son 134 lira fiyat açıkladı. Dünkü TMO açıklamasından sonra fındık fiyatı 6 lira birden geri geldi. 130 liraya fiyat geriledi. Üreticimizin sabrı taşmak üzere. Dün çok sayıda telefon geldi. Üreticimiz hangi yollara başvuralım, nereden çare arıyalım derdine düştü. Eylem yapmaktan bahsediyorlar."