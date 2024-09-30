Fındık Üreticisinden Protesto: Fındığını Yaktı

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Ordu'nun Fatsa ilçesinde randıman düşük gelince istediği fiyatı alamayan ve tüccarla tartışan şahıs, fındığını sokak ortasında yaktı.

Olay, ilçeye bağlı Evkaf Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Harun Y. (40), bir fındık manavına mahsulünü satmak için götürdü. Harun Y.'nin fındığı 52 randıman gelince, iddiaya göre tüccar da fındığı 100 liradan satın alabileceğini söyledi. Kısa süreli tartışmanın ardından fındık üreticisi Harun Y. öfkelendi ve fındığının bir bölümünü sürükleyerek yola çıkarıp yaktı. O anlar ise bölgedeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Harun Y.'yi tedbir amacıyla ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. - ORDU