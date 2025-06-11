Fındıklı Belediye Başkanı'ndan Kaymakama Sert Tepki

Haber: Gençağa KARAFAZLI

(RİZE) – Fındıklı Millet bahçesinin ismini "Atatürk Parkı" olarak değiştiren Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, değişikliği onaylamayan ilçe kaymakamına tepki gösterdi. Çervatoğlu, "Atatürk'ün kurduğu ülkedeki kurumun yöneticisisin, atanmışsın, halkının iradesini yok sayıyorsun. Aslında rejimi ne kadar değiştirdiklerini gösteriyor bu. Kurucu felsefede tariflenen, kuruluş önderimizin ismini verdiğimiz, onun tarif ettiği kurumların içini boşaltarak bir devlet organizasyonunun memuru değil, bir anlayışın memuru olarak davranmaktır. Tam da sizin Atatürk sevdanız kapalı kapıları arkasından 'Atatürkçüyüm' demekten öte geçmiyor. Atatürk ismini onaylamamak en basit deyimiyle yakışmıyor size" dedi.

Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, Haziran Ayı Olağan Belediye Meclisi ve Halk Meclisi Toplantısını Cumhuriyet caddesinde açık havada gerçekleştirdi. Toplantının açılışında evinde elektrik akımına kapılan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden CHP'li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ardından, 6 yıl önce Fındıklı Millet Bahçesi isminin "Atatürk Parkı" olarak değiştirildiğini ancak ilçe kaymakamlığı tarafından onaylanmadığını belirten Çervatoğlu, Hazıran ayı olağan meclis toplantısında şunları söyledi:

"Kaymakamların devlet memuru olması gerekiyor, bir partinin kaymakamı değil"

"Halka hizmet etmek artık suç haline döndüğü bir ülkede yaşıyoruz. Demokrasinin, özgürlüklerin yok edildiği bir dönemden geçiyoruz. Bu ülkede demokrasi ve özgürlük inşa etmek için yola çıkanlara mutlaka yoldaş olacağız. Kaymakamların devlet memuru olması gerekiyor. Bir partinin kaymakamı değil, bir partinin talimatlarıyla da çalışmaması gerektiğini düşünüyorum. Bu yaptıkları uygulamalar ve bize yazdıkları yazılar, sanki bir partinin kaymakamıymış gibi algı uyandırıyor bizi de. Sevgili kaymakamımızla anlaşarak iş yapmak isterdik ama nedense kendisi de belediye başkanlığı yapmak istiyor yasaları değiştirmeden. Biliyorsunuz ısrarlar, kaymakamlar 'biz Atatürk düşmanı değiliz' diyorlar ama bir fiil Atatürk düşmanı olduklarını düşünüyorum. Yani rejimi değiştirme derdi var. Ben öyle algılıyorum artık. Biz geçen Meclis kararı aldık, nitelikli çoğunluk. 'Nitelikli çoğunlukla alacağın kararla isim değişikliği yapabilirsin' diyor. ya Atatürk ismini onaylamamak ne demek sayın kaymakam? Geri göndermek ne demek? Ondan sonra ben Atatürkçüyüm diyeceksin.

"Sizin Atatürk sevdanız kapalı kapıları arkasından 'Atatürkçüyüm' demekten öte geçmiyor"

Atatürk'ün kurduğu ülkedeki kurumun yöneticisisin, atanmışsın, halkının iradesini yok sayıyorsun. Aslında rejimi ne kadar değiştirdiklerini gösteriyor bu. Kurucu felsefede tariflenen, kuruluş Önderimizin ismini verdiğimiz, onun tarif ettiği kurumların içini boşaltarak bir devlet organizasyonunun memuru değil, bir anlayışın memuru olarak davranmaktır. Tam da sizin Atatürk sevdanız kapalı kapıları arkasından 'Atatürkçüyüm' demekten öte geçmiyor. Atatürk ismini onaylamamak en basit deyimiyle yakışmıyor size. Ama başka şeyleri, Kadir Mısıroğlu, İsmail Kahraman desek, koşa koşa onaylayacaksınız."