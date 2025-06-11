Fındıklı Belediye Başkanı'ndan Kaymakama Sert Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Fındıklı Belediye Başkanı'ndan Kaymakama Sert Tepki

11.06.2025 14:29  Güncelleme: 15:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, Fındıklı Millet Bahçesi'nin isminin 'Atatürk Parkı' olarak değiştirilmesini onaylamayan ilçe kaymakamına sert eleştirilerde bulundu. Çervatoğlu, kaymakamın devlet memuru olarak halk iradesini yok saydığını ve demokrasi ile özgürlüklerin yok edildiği bir dönemde bulunduklarını ifade etti.

Haber: Gençağa KARAFAZLI

(RİZE) – Fındıklı Millet bahçesinin ismini "Atatürk Parkı" olarak değiştiren Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, değişikliği onaylamayan ilçe kaymakamına tepki gösterdi. Çervatoğlu, "Atatürk'ün kurduğu ülkedeki kurumun yöneticisisin, atanmışsın, halkının iradesini yok sayıyorsun. Aslında rejimi ne kadar değiştirdiklerini gösteriyor bu. Kurucu felsefede tariflenen, kuruluş önderimizin ismini verdiğimiz, onun tarif ettiği kurumların içini boşaltarak bir devlet organizasyonunun memuru değil, bir anlayışın memuru olarak davranmaktır. Tam da sizin Atatürk sevdanız kapalı kapıları arkasından 'Atatürkçüyüm' demekten öte geçmiyor. Atatürk ismini onaylamamak en basit deyimiyle yakışmıyor size" dedi.

Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, Haziran Ayı Olağan Belediye Meclisi ve Halk Meclisi Toplantısını Cumhuriyet caddesinde açık havada gerçekleştirdi. Toplantının açılışında evinde elektrik akımına kapılan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden CHP'li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ardından, 6 yıl önce Fındıklı Millet Bahçesi isminin "Atatürk Parkı" olarak değiştirildiğini ancak ilçe kaymakamlığı tarafından onaylanmadığını belirten Çervatoğlu, Hazıran ayı olağan meclis toplantısında şunları söyledi:

"Kaymakamların devlet memuru olması gerekiyor, bir partinin kaymakamı değil"

"Halka hizmet etmek artık suç haline döndüğü bir ülkede yaşıyoruz. Demokrasinin, özgürlüklerin yok edildiği bir dönemden geçiyoruz. Bu ülkede demokrasi ve özgürlük inşa etmek için yola çıkanlara mutlaka yoldaş olacağız. Kaymakamların devlet memuru olması gerekiyor. Bir partinin kaymakamı değil, bir partinin talimatlarıyla da çalışmaması gerektiğini düşünüyorum. Bu yaptıkları uygulamalar ve bize yazdıkları yazılar, sanki bir partinin kaymakamıymış gibi algı uyandırıyor bizi de. Sevgili kaymakamımızla anlaşarak iş yapmak isterdik ama nedense kendisi de belediye başkanlığı yapmak istiyor yasaları değiştirmeden. Biliyorsunuz ısrarlar, kaymakamlar 'biz Atatürk düşmanı değiliz' diyorlar ama bir fiil Atatürk düşmanı olduklarını düşünüyorum. Yani rejimi değiştirme derdi var. Ben öyle algılıyorum artık. Biz geçen Meclis kararı aldık, nitelikli çoğunluk. 'Nitelikli çoğunlukla alacağın kararla isim değişikliği yapabilirsin' diyor. ya Atatürk ismini onaylamamak ne demek sayın kaymakam? Geri göndermek ne demek? Ondan sonra ben Atatürkçüyüm diyeceksin.

"Sizin Atatürk sevdanız kapalı kapıları arkasından 'Atatürkçüyüm' demekten öte geçmiyor"

Atatürk'ün kurduğu ülkedeki kurumun yöneticisisin, atanmışsın, halkının iradesini yok sayıyorsun. Aslında rejimi ne kadar değiştirdiklerini gösteriyor bu. Kurucu felsefede tariflenen, kuruluş Önderimizin ismini verdiğimiz, onun tarif ettiği kurumların içini boşaltarak bir devlet organizasyonunun memuru değil, bir anlayışın memuru olarak davranmaktır. Tam da sizin Atatürk sevdanız kapalı kapıları arkasından 'Atatürkçüyüm' demekten öte geçmiyor. Atatürk ismini onaylamamak en basit deyimiyle yakışmıyor size. Ama başka şeyleri, Kadir Mısıroğlu, İsmail Kahraman desek, koşa koşa onaylayacaksınız."

Kaynak: ANKA

Ercüment Şahin Çervatoğlu, Yerel Haberler, Devlet Memuru, Demokrasi, Politika, Fındıklı, Hukuk, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Fındıklı Belediye Başkanı'ndan Kaymakama Sert Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya, Kiev’e savaşın başından bu yana en büyük saldırılardan birini gerçekleştirdi Rusya, Kiev'e savaşın başından bu yana en büyük saldırılardan birini gerçekleştirdi
Bebek’te Moldova’dan getirilen kaçak içkiyi içip hayatını kaybetti: 2 gözaltı Bebek'te Moldova'dan getirilen kaçak içkiyi içip hayatını kaybetti: 2 gözaltı
Gökova Körfezi’nde beyaz kum köpekbalığı sürprizi Gökova Körfezi'nde beyaz kum köpekbalığı sürprizi
10 kişiyi öldüren saldırgan, okulun eski öğrencisiymiş 10 kişiyi öldüren saldırgan, okulun eski öğrencisiymiş
Menajeri İstanbul’da Galatasaray’da 3 yıllık imza Menajeri İstanbul'da! Galatasaray'da 3 yıllık imza
Rusya ve Ukrayna arasında bir esir takası daha gerçekleşti Rusya ve Ukrayna arasında bir esir takası daha gerçekleşti
Bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin’e Almanya Ulusal Ödülü Bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin'e Almanya Ulusal Ödülü
Demir Ege Tıknaz, Beşiktaş’a geri döndü Demir Ege Tıknaz, Beşiktaş'a geri döndü
Rekabet Kurulu’ndan Coca Cola’ya soruşturma Rekabet Kurulu'ndan Coca Cola'ya soruşturma
Kocaelispor’da Selçuk İnan, Galatasaray’dan eski öğrencisini istiyor Kocaelispor'da Selçuk İnan, Galatasaray'dan eski öğrencisini istiyor
Trump: Kaliforniya’da bir ayaklanma olursa İsyan Yasası’nı devreye sokacağım Trump: Kaliforniya'da bir ayaklanma olursa İsyan Yasası'nı devreye sokacağım

15:20
ABD ile Çin arasında ticaret anlaşması sağlandı
ABD ile Çin arasında ticaret anlaşması sağlandı
15:05
Savcı mütalaasını açıkladı: Ümit Özdağ için 4 yıla kadar hapis talebi
Savcı mütalaasını açıkladı: Ümit Özdağ için 4 yıla kadar hapis talebi
15:00
Türkiye Cumhuriyeti rekoru kırıldı İşte 48 KAAN’ın satış rakamı
Türkiye Cumhuriyeti rekoru kırıldı! İşte 48 KAAN'ın satış rakamı
14:22
Yüz ifadesine dikkat Hacdan dönen yaşlı çifti, havaalanında şoke eden olay
Yüz ifadesine dikkat! Hacdan dönen yaşlı çifti, havaalanında şoke eden olay
14:06
Belediye AK Parti’ye geçti, koltuğa oturan ismin mutluluğu dikkat çekti
Belediye AK Parti'ye geçti, koltuğa oturan ismin mutluluğu dikkat çekti
22:26
Kıran kırana seride Anadolu Efes durumu 2-1 yaptı
Kıran kırana seride Anadolu Efes durumu 2-1 yaptı
22:11
Galatasaray’dan Ali Koç’a olay yaratacak gönderme
Galatasaray'dan Ali Koç'a olay yaratacak gönderme
21:30
Yasak aşk iddiasında kan aktı: Baba ile oğlunu öldürdü, kadını ağır yaraladı
Yasak aşk iddiasında kan aktı: Baba ile oğlunu öldürdü, kadını ağır yaraladı
21:09
Siirt’te 6 yaşındaki çocuk 5’inci kattan arabanın üstüne düştü
Siirt'te 6 yaşındaki çocuk 5'inci kattan arabanın üstüne düştü
20:44
Ferdi Zeyrek’in ikiz kızlarının son isteği herkesi ağlattı
Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarının son isteği herkesi ağlattı
20:32
Fenerbahçe’nin gündemindeki Kolo Muani ve Vlahovic için açıklama: Anlaştık
Fenerbahçe'nin gündemindeki Kolo Muani ve Vlahovic için açıklama: Anlaştık
20:22
1 yılda resmen hayatı değişti Maximin’e bir kötü haber daha
1 yılda resmen hayatı değişti! Maximin'e bir kötü haber daha
20:05
İsrail’in sınır dışı ettiği Greta Thunberg, Paris’e ters kelepçeli geldi
İsrail'in sınır dışı ettiği Greta Thunberg, Paris'e ters kelepçeli geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2025 15:48:47. #7.13#
SON DAKİKA: Fındıklı Belediye Başkanı'ndan Kaymakama Sert Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.