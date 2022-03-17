Fındıkoğlu: "Stokçu bir il olmadık, olmayacağız da" - Son Dakika
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Fındıkoğlu: "Stokçu bir il olmadık, olmayacağız da"

17.03.2022 13:20
Fındıkoğlu: "Stokçu bir il olmadık, olmayacağız da"

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, Kastamonu'da faaliyet gösteren işletmelere gıda ürünlerinde stokçuluk yapmadıkları ve vatandaşları mağdur etmedikleri için teşekkür etti.

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, Kastamonu'da faaliyet gösteren işletmelere gıda ürünlerinde stokçuluk yapmadıkları ve vatandaşları mağdur etmedikleri için teşekkür etti.

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, stokçulara yönelik yapılan denetimler sonrasında açıklamalarda bulundu. Stokçuluğun ekonomiye ciddi zararlar vereceğinin altını çizen KATSO Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, "Pandemi sonrası dünya piyasalarında ve ülkemizde yaşanan enflasyon ve fiyat dalgalanmaları karşısında ilimizde faaliyet gösteren işletmeler, gıda ürünleri başta olmak üzere tüm ürünlerin satışında stokçuluk yapmadı ve bu sayede halkımız mağdur olmadı" dedi.

"Stokçuluk fırsatçılıktır" diyen Başkan Fındıkoğlu, "Büyükten küçüğe ülkemizdeki tüm işletmeleri, kurumları ve vatandaşı zor durumda bırakan kur dalgalanmaları ve dengesiz para piyasaları tüm ekonomi unsurlarını olumsuz etkilerken bundan yararlanarak stokçuluk yapmak fırsatçılıktır" dedi.

KATSO Başkanı Fındıkoğlu, şöyle konuştu:

"Süreç içerisinde, ülkemizin birçok ilinde görmek istemediğimiz manzaralar ile karşılaştıklarını ve üzüntü ile izlediklerini, Kastamonu' da ise işletmelerin vatandaşın yanında olduklarını söyleyerek bu süreçte tüm üyelerimiz teşekkür ve takdiri hak etmişlerdir." - KASTAMONU

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Kastamonu, Enflasyon, Pandemi, Ticaret, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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