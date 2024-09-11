Fındıkta Kahverengi Kokarca Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Fındıkta Kahverengi Kokarca Uyarısı

Giresun kalite fındığa, kahverengi kokarcanın etkili olduğu illerdeki fındığın karıştırılarak satıldığı iddiasıyla fındık tüccarları uyarıldı.

11.09.2024 21:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fındıkta kahverengi kokarca oyunu

GİRESUN - Giresun kalite fındığa, kahverengi kokarcanın etkili olduğu illerdeki fındığın karıştırılarak satıldığı ileri sürülerek, ihracatta sorun yaşanmaması adına fındık tüccarları uyarıldı.

Fındık hasadının sona erip yavaş yavaş pazara inmeye başladığı bugünlerde Giresun kalite fındığa kahverengi kokarcadan dolayı randımanı düşük ve bozuk fındık karıştırılarak satıldığı fındık tüccarlarını tedirgin etti.

Giresun'da fındık tüccarlığı yapan Ahmet Ergün, "Yıllardır fındık tüccarlığı yaparım daha bu yılki kadar sorun yaşamadım. Sahil kesimlerinde toplanan ve kurutulan fındık pazara inmeye başladığında bir sorun yaşamadık. Oldukça yüksek randımana ve kaliteye sahipti. Ancak 500 rakımın üzerindeki köylerden fındık gelmeye başladıkça sorunlar yaşamaya başladık. Çünkü hava şartları nedeniyle iyi kurutulamayan, naylon çuval ve brandaların altında bekletilen fındıklar ya çürümeye başlamış ya da randımanı kalitesiz diyeceğimiz kadar düşmüştür. Şu sıralarda yüksek kesimlerden gelen fındıkları alamadığımız dahi oldu. Üreticinin bir yıl boyunca beklediği mahsulü ne yazık ki satılamayacak kadar bozulmuş durumda olanlar var" dedi.

Giresun kalite fındığa kahverengi kokarcadan zarar görmüş fındık karıştırılıyor iddiası

Fındıkta diğer bir tehlikenin de kahverengi kokarcanın zarar verdiği fındık olduğunu ifade eden Ergün, "Giresun'da çok görülmese de batı illerindeki illere çok zarar verdi. Kahverengi kokarca nedeniyle randımanı düşük ve tadı acı olan fındığın Giresun'a, Ordu'ya getirilerek buradaki randımanlı fındığa karıştırılıp satıldığı duyumları alıyoruz. Bunun ihracatta geri döneceğini ve fındık fiyatlarını olumsuz etkileyeceğini bilmemiz gerekir. Gerek üreticilerimizi gerekse fındık tüccarlarımızın bu konuda duyarlı olması gerekmektedir. Sadece kırım randımanına değil, tadına da bakmakta fayda var. Bozuk fındığın sadece tüccara değil, ülkemiz ihracatına da zarar vereceğinin bilincinde olmalıyız" şeklinde konuştu.

"Fındık randımanı iç fındık sağlamlığına göre belirlenir"

Serbest piyasada fındık fiyatının yüzde 53 randıman esasına göre 128 liradan alındığını da kaydeden Ergün, "Randıman fındıkta iç sağlamlığına göre belirlenir. Kabuklu olarak alınan 100 gram fındık kırılır, kabukları ve çürükleri ayıklandıktan sonra içinin ağırlığı randımanını belirler. Yüz gram kabuklu fındığa göre en az iç fındık 53 gram geliyorsa bu fındık 53 randıman olarak belirlenir. Şu anda Giresun'da serbest piyasada 53 randıman fındık 128 liradan satılırken, batı illerinde kahverengi kokarcadan dolayı 60 ila 120 lira arasında satılmaktadır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Giresun, Ekonomi, Güncel, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Fındıkta Kahverengi Kokarca Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:09 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 267 kişinin ifadesi alındı, 22 şüpheli yarın mahkemede Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 267 kişinin ifadesi alındı, 22 şüpheli yarın mahkemede
19:41 3 Bakan, Diyarbakır’da Narin’in kabrini ziyaret etti: Narin’in hiçbir akrabası ile görüşmediler 3 Bakan, Diyarbakır'da Narin'in kabrini ziyaret etti: Narin'in hiçbir akrabası ile görüşmediler
19:31 Özgür Özel’den Hulusi Akar’a sert tepki: Kazı kazan gibi kazıdık altından Siyasal İslamcı çıktı Özgür Özel'den Hulusi Akar'a sert tepki: Kazı kazan gibi kazıdık altından Siyasal İslamcı çıktı
18:33 Meta’dan Narin açıklaması Amca Salim Güran’ın sildiği Whats App mesajları istenmişti Meta'dan Narin açıklaması! Amca Salim Güran'ın sildiği Whats App mesajları istenmişti
16:25 Narin Güran cinayetinde bir tanık daha var Amcanın sarıldığı yalanı çürüttü Narin Güran cinayetinde bir tanık daha var! Amcanın sarıldığı yalanı çürüttü
10:35 Eski sevgilisi benzin dökerek yakmıştı Kendi de hayatını kaybetti Eski sevgilisi benzin dökerek yakmıştı! Kendi de hayatını kaybetti
10:31 Endonezya’daki Torajan kabilesinin şaşırtıcı geleneği: Ölmüş akrabalarını mezardan çıkarıp fotoğraf çekiyorlar Endonezya'daki Torajan kabilesinin şaşırtıcı geleneği: Ölmüş akrabalarını mezardan çıkarıp fotoğraf çekiyorlar
10:18 Kanada’dan İsrail hamlesi: Silah satışını askıya aldı Kanada'dan İsrail hamlesi: Silah satışını askıya aldı
10:04 İngiltere’de kaykay şarj cihazı bomba gibi patladı Aile, canını zor kurtardı İngiltere'de kaykay şarj cihazı bomba gibi patladı! Aile, canını zor kurtardı
10:02 Dün akşam gözaltına alınmıştı Narin’in katledildiği köyün imamıyla ilgili yeni gelişme Dün akşam gözaltına alınmıştı! Narin'in katledildiği köyün imamıyla ilgili yeni gelişme
09:56 Gülmeyi bile bilmiyordu Bambaşka birine dönüştü Gülmeyi bile bilmiyordu! Bambaşka birine dönüştü
09:50 Eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı, 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı Eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı, 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı
09:39 Fransa’da anaokulunda şiddet skandalı: Öğretmen, 3 yaşındaki kız çocuğuna şiddet uyguladı Fransa'da anaokulunda şiddet skandalı: Öğretmen, 3 yaşındaki kız çocuğuna şiddet uyguladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2024 22:19:44. #1.12#
SON DAKİKA: Fındıkta Kahverengi Kokarca Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement