Finlandiya Parlamentosunda Uyuşturucu İddası - Son Dakika
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Yerel

Finlandiya Parlamentosunda Uyuşturucu İddası

Finlandiya'daki parlamento tuvaletlerinde uyuşturucu kalıntıları bulundu. Uyuşturucu kullanımı artıyor.

13.01.2025 17:14
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Finlandiya'da parlamento binasındaki tuvaletlerden alınan numunelerde uyuşturucu madde kalıntılarına rastlandığı belirtildi.

Finlandiya'nın ulusal yayın kuruluşu Yle, Finlandiya parlamentosunda düzenlenen Noel partisinde uyuşturucu kullanıldığına ilişkin bir iddia ortaya attı. Haberde, kadın ve erkekler tarafından kullanılan tuvalet kabinlerinden toplanan numunelerde çeşitli uyuşturucu kalıntılarının tespit edildiği belirtildi. Numunelerin Kasım ayında parlamento gruplarının Noel partisi düzenlediği, toplantı odaları ve ofislerin bulunduğu 5'inci kattaki tuvaletlerden alındığı ifade edilen habere göre bu partilere milletvekillerinin yanı sıra parlamento çalışanları, bakanlık yardımcıları ve Yle ekibinin de aralarında bulunduğu gazeteciler katıldı.

Numunelerin tuvaletlerde uyuşturucu kullanıldığının kesin bir kanıtı olmadığı, binaya gelen bir kişinin yakın bir zamanda uyuşturucuyla temas etmesinden kaynaklanabileceği de belirtildi.

Parlamento Başkanı Jussi Halla-aho yaptığı açıklamada, miktarlar küçük olsa bile, bulguların endişe verici olduğunu söyledi. Halla-aho, "Parlamento'da çalışan insanların uyuşturucu kullanmış olabileceğine yönelik işaretler olması üzücü. Bu, toplumda uyuşturucu kullanımının arttığını gösteriyor" dedi.

Finlandiya'da uyuşturucu kullanımı artıyor

Finlandiya'da elde edilen verilere göre uyuşturucu kullanımı 1990'lardan bu yana istikrarlı bir şekilde artıyor. Kamu sağlığı otoritesi THL, geçtiğimiz yaz kentsel alanlarda yapılan atık su analizlerinde önceki analizlere kıyasla önemli ölçüde daha yüksek seviyelerde kokain ve amfetamin tespit edildiğini açıkladı. Verilere göre ayrıca Finlandiya'da uyuşturucu deneyen insanların sayısında artış yaşanmaya devam ederken, bir milyondan fazla kişi de esrar kullandığını belirtti. - HELSİNKİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Finlandiya Parlamentosunda Uyuşturucu İddası - Son Dakika

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