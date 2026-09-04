Finlandiya Sınır Muhafızları güney kıyısında gözetleme dronu bulunduğunu duyurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Finlandiya Sınır Muhafızları güney kıyısında gözetleme dronu bulunduğunu duyurdu

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Finlandiya'nın güney kıyısında bir gözetleme dronu bulunduğu ve Sınır Muhafızlarının cihazın ülke topraklarını ihlal edip etmediğini araştırdığı açıklandı. İlk bulgular dronun Geoscan 701 modeli olduğunu gösterirken, aracın menşei ve operatörü henüz teyit edilmedi; soruşturma sürüyor.

Finlandiyalı yetkililer, ülkenin güneyinde bir gözetleme dronu bulunduğunu ve söz konusu insansız hava aracının ülke topraklarını ihlal edip etmediğinin araştırıldığını açıkladı.

Finlandiya ülkenin güney kıyısında bir gözetleme dronu bulunduğunu duyurdu. Finlandiya Sınır Muhafızlarının, söz konusu insansız hava aracının ülke topraklarını ihlal edip etmediğini araştırdıkları açıklandı. Yetkililer, hava aracının Finlandiya topraklarına nerede, ne zaman ve nasıl girdiğini ve Finlandiya sınırını nasıl geçtiğini araştırıyor.

Dronun bulunmasının ardından yapılan incelemelerde elde edilen ilk bulguların hava aracının Geoscan 701 tipi bir dron olduğunu işaret ettiği vurgulayan yetkililer, bu modelin hem devlet hem de sivil kuruluşlar tarafından kullanıldığını belirtti. Sınır Muhafızları tarafından yapılan açıklamada ise, şu aşamada insansız hava aracının menşeinin, operatörünün veya amacının teyit edemediği belirtildi.

Soruşturma, diğer yetkililerle işbirliği içinde devam ediyor.

Kaynak: İHA

Finlandiya, Teknoloji, Güvenlik, Ulaşım, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Finlandiya Sınır Muhafızları güney kıyısında gözetleme dronu bulunduğunu duyurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vatandaşın sofrasına gidecekti Kilolarcası son anda yakalandı Vatandaşın sofrasına gidecekti! Kilolarcası son anda yakalandı
Casperlar’ın bir de “çocuk yapılanması“ varmış 51 çocuğa daha açıldı: İddialar inanılmaz Casperlar'ın bir de "çocuk yapılanması" varmış! 51 çocuğa daha açıldı: İddialar inanılmaz
4 milyon AÖF öğrencisine üniversiteye dönme fırsatı 4 milyon AÖF öğrencisine üniversiteye dönme fırsatı
Fenerbahçe’de 45,5 milyon euro buhar oldu Fenerbahçe'de 45,5 milyon euro buhar oldu
Kendisine ulaşılamayınca ekipler evine gitti Acı manzarayla karşılaştılar Kendisine ulaşılamayınca ekipler evine gitti! Acı manzarayla karşılaştılar
Kurtlar Vadisi’nin efsane malikanesi satışa çıktı Fiyatı dudak uçuklattı Kurtlar Vadisi'nin efsane malikanesi satışa çıktı! Fiyatı dudak uçuklattı

11:35
Ağırlığı kaldırdıktan saniyeler sonra yere yığıldı Salonda korku dolu anlar
Ağırlığı kaldırdıktan saniyeler sonra yere yığıldı! Salonda korku dolu anlar
11:11
İstanbul’u kana bulayacaktı İşte 21 yaşındaki teröristle ekiplerin çatışma anı
İstanbul'u kana bulayacaktı! İşte 21 yaşındaki teröristle ekiplerin çatışma anı
10:25
Okul saldırganının babası hakim karşısında: Oğlumdan şikayetçiyim
Okul saldırganının babası hakim karşısında: Oğlumdan şikayetçiyim
10:23
YÖK’ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi
YÖK'ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi
10:02
Berhan Şimşek’in 10 yıllık hayat arkadaşına şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı
Berhan Şimşek'in 10 yıllık hayat arkadaşına şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı
09:47
Bülent Arınç’tan bomba Melih Gökçek çıkışı
Bülent Arınç'tan bomba Melih Gökçek çıkışı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2026 12:11:10. #7.13#
SON DAKİKA: Finlandiya Sınır Muhafızları güney kıyısında gözetleme dronu bulunduğunu duyurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement