Fintekte Kadın Liderler Toplantısı: Kadınların Gücü ve İnovasyon - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Fintekte Kadın Liderler Toplantısı: Kadınların Gücü ve İnovasyon

Fintekte Kadın Liderler Toplantısı: Kadınların Gücü ve İnovasyon

Kadınların iş dünyasındaki liderlik yeteneklerini artırmayı amaçlayan 'Fintekte Kadın Liderler' toplantısı, 6 Kasım 2024'te İstanbul'da gerçekleşecek. Etkinlikte finansal teknoloji alanında başarılı kadın liderler ve uzman konuşmacılar bir araya gelecek.

04.11.2024 12:24  Güncelleme: 12:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadınların iş dünyasındaki gücüne ve liderlik yeteneklerine ilham verecek "Fintekte Kadın Liderler" toplantısı, 6 Kasım 2024 Çarşamba günü, 14.00-16.00 saatleri arasında Ataşehir Belediyesi İNOVATA Girişimcilik ve Kuluçka Merkezi'nde düzenlenecek.

Ataşehir Belediyesi'nin hem alan sağlayıcısı hem de ana paydaşı olduğu, Fintech Factory tarafından organize edilen bu etkinlikte; finansal teknoloji dünyasında başarılarıyla fark oluşturan kadın liderler, girişimciler ve alanında uzman konuşmacılar buluşacak.

Kadının iş dünyasındaki rolünün ve finansal teknoloji (fintek) sektörüne sağladığı katkıların vurgulanacağı bu toplantıya katılan katılımcılar; birbirinden değerli konuşmacıları dinleme, sektörün önde gelen isimleriyle tanışma ve güçlü bir iş ağı oluşturma ortamında ilham verici sohbetler yapma fırsatı yakalayacak. Kadınların fintek dünyasında nasıl daha büyük adımlar attığını öğrenmek ve iş dünyasındaki yerini daha da güçlendirmek isteyen tüm kadınlar, bu özel etkinlikte yerlerini alabilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etkinlikler, Teknoloji, istanbul, 6 Kasım, Finans, Eğitim, Kadın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Fintekte Kadın Liderler Toplantısı: Kadınların Gücü ve İnovasyon - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:11 Kayyum atanan belediye binasının önünde skandal sözler Kayyum atanan belediye binasının önünde skandal sözler
12:38 Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen’i öldüren zanlı tanıdık çıktı Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen'i öldüren zanlı tanıdık çıktı
11:50 Batman’da polise yumruklu saldırı Ortalık bir anda savaş alanına döndü Batman'da polise yumruklu saldırı! Ortalık bir anda savaş alanına döndü
11:40 Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum olarak atanan Tuncay Akkoyun’un ilk hamlesi Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Tuncay Akkoyun'un ilk hamlesi
11:23 Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
23:02 Ertuğrul Doğan’dan Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası ağza alınmayacak sözler Ertuğrul Doğan'dan Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası ağza alınmayacak sözler
22:37 Mert Hakan’dan soyunma odasında olay paylaşım Mert Hakan'dan soyunma odasında olay paylaşım
22:03 Lütfü Savaş, CHP’den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi Lütfü Savaş, CHP'den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
21:57 Jose Mourinho’dan Atilla Karaoğlan’a zehir zemberek sözler Jose Mourinho'dan Atilla Karaoğlan'a zehir zemberek sözler
21:32 Jose Mourinho, son dakika golünde çılgına döndü Jose Mourinho, son dakika golünde çılgına döndü
21:11 Fenerbahçe, Trabzonspor’u deplasmanda 3-2 yendi Fenerbahçe, Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendi
20:50 Trabzonspor’a üst üste 2 penaltı birden Trabzonspor'a üst üste 2 penaltı birden
20:39 Fenerbahçe’nin yıldızı sekerek oyundan çıktı Fenerbahçe'nin yıldızı sekerek oyundan çıktı
20:31 Ege Denizi’nde 5,3 büyüklüğünde deprem Ege Denizi'nde 5,3 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2024 14:25:44. #1.13#
SON DAKİKA: Fintekte Kadın Liderler Toplantısı: Kadınların Gücü ve İnovasyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.