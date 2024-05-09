Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti Yönetimi Vali Toraman\'ı Ziyaret Etti

Elazığ'da 26 Ocak'ta kongresini gerçekleştirerek göreve gelen Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti (FHGC) yönetimi, ilk ziyaretini Vali Doç. Dr. Ömer Toraman'a gerçekleştirdi.
FHGC Başkanı Serkan Gürtürk ve yönetim kurulu üyeleri, Vali Doç. Dr. Ömer Toraman'a nezaket ziyaretinde bulundu. Başkan Gürtük, cemiyet ve çalışmaları hakkında Vali Toraman'a bilgi verdi. Vali Toraman, ziyaretten duyduğu memnuniyet dile getirerek, çalışmalarında başarılar diledi. - ELAZIĞ
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