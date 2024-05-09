Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti Yönetimi Vali Toraman'ı Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti Yönetimi Vali Toraman'ı Ziyaret Etti

Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti Yönetimi Vali Toraman\'ı Ziyaret Etti

Elazığ'da göreve gelen Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti yönetimi, Vali Doç. Dr. Ömer Toraman'a nezaket ziyaretinde bulundu. Başkan Gürtürk, cemiyetin çalışmaları hakkında bilgi verirken, Vali Toraman da ziyaretten memnuniyetini dile getirdi.

09.05.2024 12:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da 26 Ocak'ta kongresini gerçekleştirerek göreve gelen Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti (FHGC) yönetimi, ilk ziyaretini Vali Doç. Dr. Ömer Toraman'a gerçekleştirdi.

FHGC Başkanı Serkan Gürtürk ve yönetim kurulu üyeleri, Vali Doç. Dr. Ömer Toraman'a nezaket ziyaretinde bulundu. Başkan Gürtük, cemiyet ve çalışmaları hakkında Vali Toraman'a bilgi verdi. Vali Toraman, ziyaretten duyduğu memnuniyet dile getirerek, çalışmalarında başarılar diledi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Elazığ, Sivil Toplum, Yerel Haberler, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti Yönetimi Vali Toraman'ı Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:44 Öğretmen atamalarında yeni dönem Mülakat sistemi sil baştan değişiyor Öğretmen atamalarında yeni dönem! Mülakat sistemi sil baştan değişiyor
12:16 Antalya’da bir yolcu uçağı gövdesi üzerine indi Antalya'da bir yolcu uçağı gövdesi üzerine indi
11:12 Üsküdar Belediyesi, Sağlık Bakanı Koca’nın kurucusu olduğu hastanenin inşaatını durdurdu Üsküdar Belediyesi, Sağlık Bakanı Koca'nın kurucusu olduğu hastanenin inşaatını durdurdu
10:56 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38’e çıkardı Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38'e çıkardı
09:54 Sinan Ateş cinayetinde kullanılan çakarlı aracın plakası ve kimin kullandığı ortaya çıktı Sinan Ateş cinayetinde kullanılan çakarlı aracın plakası ve kimin kullandığı ortaya çıktı
12:40 Etimesgut Belediye’nde İngilizce bilmeyen rehber skandalı Erdal Beşikçioğlu açıkladı Etimesgut Belediye'nde İngilizce bilmeyen rehber skandalı! Erdal Beşikçioğlu açıkladı
12:35 İstanbul’da ’kaçak ayakkabı’ operasyonu: Piyasa değeri 500 milyon lira İstanbul'da 'kaçak ayakkabı' operasyonu: Piyasa değeri 500 milyon lira
12:18 MSB: Son bir haftada 108 terörist etkisiz hale getirildi MSB: Son bir haftada 108 terörist etkisiz hale getirildi
11:45 İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez’e ’Taha Hüseyin Karagöz’ tepkisi İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez'e 'Taha Hüseyin Karagöz' tepkisi
11:36 Pamukkale’de kaybolan ve günlerdir aranan Polonyalı turist ölü bulundu Pamukkale'de kaybolan ve günlerdir aranan Polonyalı turist ölü bulundu
11:24 Tadic’in aylar içerisindeki değişimi Fenerbahçe’nin bu sezonki özeti gibi Tadic'in aylar içerisindeki değişimi Fenerbahçe'nin bu sezonki özeti gibi
11:07 Bisiklet sürücüsü canlı yayın esnasında yolun ortasında açılan çukura düştü Bisiklet sürücüsü canlı yayın esnasında yolun ortasında açılan çukura düştü
10:39 Yorumları görmeniz lazım Antalya’da trans güzellik yarışması düzenlendi Yorumları görmeniz lazım! Antalya'da trans güzellik yarışması düzenlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2024 13:00:35. #1.13#
SON DAKİKA: Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti Yönetimi Vali Toraman'ı Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement