Fırtına Yüzünden Çatıda Mahsur Kalan Yavru Leylekler Kurtarıldı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde fırtına sebebiyle yuvalarıyla birlikte çatının üzerine düşen ve mahsur kalan yavru leylekler itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla güvenli alana taşındı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesi Ortalıca köyünde etkili olan fırtına sebebiyle yuvalarıyla birlikte bir binanın çatısına savrulan leylek yavrularını gören vatandaşlar durumu Tosya Belediyesi'ne bildirdi. İhbar üzerine köye itfaiye ekibi sevk edildi. Köye gelen ekip, çatıda mahsur kalan leylek yavrularını titiz bir çalışma ile bulundukları alandan aldı. Sağlıklı oldukları belirlenen yavru leylekler, güvenli bir alana taşındı. - KASTAMONU