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Fırtınada devrilen ağaç, aracın üstüne düştü

MUĞLA - Muğla'nın Menteşe ilçesinde sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağış ile birlikte oluşan fırtına ağaçları devirirken, devrilen bir ağaç aracın üstüne düşmesi sonrası hasar meydana geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Muğla bölgesi için fırtına ve sağanak yağış ile birlikte oluşabilecek ağaç devrilmesi, çat uçması ve taşkın uyarısı sonrası Muğla'da sabah saatlerinde fırtına ile birlikte sağanak yağış başladı.

Menteşe ilçesinde saat 06.00'da başlayan sağanak yağış ile birlikte fırtına sonrası şehir merkezinde 112 Acil Çağrı Merkezine çok sayıda ihbar yapıldı. Yapılan ihbarları değerlendiren itfaiye ve polis ekipleri olumsuz bir durum ile karşılaşmazken, Muslihittin Mahallesi Gül Sokakta gövdesi çürümüş bir ağaç fırtınada devrilmesi sonucu aracın üzerine devrildi. Araçta maddi hasar oluşurken, Menteşe ilçe merkezinde başka olumsuz bir durumun yaşanmadığı öğrenildi.