Fırtınada zarar gören Cebelibereket konteyner çarşısında yaralar sarılıyor - Son Dakika
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Fırtınada zarar gören Cebelibereket konteyner çarşısında yaralar sarılıyor

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Osmaniye'de meydana gelen fırtına ve şiddetli yağmur sonucunda zarar gören Cebelibereket Konteyner Çarşısı'nda depremzede esnafın yaraları sarılıyor. İş yerlerine su dolan ve ürünleri hasar gören esnaf, kalıcı önlemlerin alınmasını talep ediyor.

26.07.2024 13:04  Güncelleme: 13:17
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Fırtınada zarar gören Cebelibereket konteyner çarşısında yaralar sarılıyor

OSMANİYE - Osmaniye'de şiddetli fırtınadan zarar gören konteyner çarşıda bulunan depremzede esnafın yaraları sarılıyor.

Geçtiğimiz günlerde Osmaniye'de meydana gelen fırtına ve şiddetli yağmur kent genelinde birçok olumsuzluğa neden olmuştu. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de depremde iş yerleri yıkılan depremzede esnaf için kurulan ve 104 konteyner bulunan Cebelibereket Konteyner Çarşısı'nda çoğu işyeri zarar gördü. Fırtına ve şiddetli yağmurda çatısı ve sundurmaları devrilen ve işyerlerine su dolan depremzede esnaf yetkililerin gerekli iyileştirme çalışmalarına yardımcı olduğunu ancak kalıcı önlemlerin alınması gerektiğini söyledi.

Depremin etkisini atlatmadan ikinci bir doğal afet yaşadıklarını söyleyen Erol Fermancı, "Eşimin depremden dolayı iş yeri yıkıldı ve depremzede olarak Cebelibereket konteyner çarşıya tahsis edilen yerimize geldik. Yoğun bir yağmurun yağması sonucu çarşımız bize benzer birçok arkadaşımızın da iş yeri bu şekilde su altında kaldı. Yarım saat içinde iş yerimizdeki tüm ürünlerimiz hasar görecek şekilde ıslandı, harap oldu. Biz depremzede olarak ikinci bir defada doğal afetten dolayı zarar gördük. Depremin izlerini silmeden bu defa da, hava muhalefeti nedeniyle bu daha önceden de yaşandı. Sel felaketinden sonra sayın valimiz ve yardımcıları geldiler yerinde tespit ettiler. Bugün de yine valilikten görevliler hasar tespiti için geldiler. Biz kalıcı çözüm ve hasarımızın karşılanması istiyoruz" diye konuştu.

Fırtına ve yağmurda birçok ürününün zarar gördüğünü söyleyen Ahmet Demirci, "İş yerimizin yıkıldığından dolayı sağ olsun valimizin de yardımıyla burada konteyner çarşıdayız. Dünkü yağmurdan dolayı bazı malzemelerimiz hasar gördü. Belediye başkanımız, sayın valimiz buraya ziyarette bulundular. Olayla ilgili incelemelerde bulundular, gereken yardımların yapılacağını söylediler. AFAD müdürlüğünün gelip burada bizlere yardımcı olması bunlar bizleri çok mutlu etti " dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Fırtınada zarar gören Cebelibereket konteyner çarşısında yaralar sarılıyor - Son Dakika

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