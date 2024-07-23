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Fıstık hırsızları kıskıvrak yakalandı

KİLİS - Kilis'te gece vakti fıstık bahçesinden hırsızlık yapan şüpheliler tarlada nöbet tutan bekçilere yakalanırken, ele geçirilen fıstıklar ise sahibine teslim edildi.

Olay, Kilis merkeze bağlı Oylum Mahallesi kırsal alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bahçelerinde hırsızlığa karşı nöbet tutan iki bekçi, tanımadıkları kişilerin ağaçlardan fıstık topladığını fark etti. Bekçilerin geldiğini gören hırsızlar, olay yerinden motosikletle kaçmaya çalışırken, bahçeden topladıkları yaş fıstıkla beraber kıskıvrak yakalandı. Toplanan fıstıklar Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı'nca tarla sahibine teslim edildi.