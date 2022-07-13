Fıstıklık'taki 172 nolu sosyal tesis tamamlandı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Fıstıklık Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 172 Nolu Sosyal Tesisi inceledi. Başkan Fadıloğlu, "En iyi şekilde yapıldı ve en kaliteli şekilde milletimizin hizmetine sunuldu" dedi.

Fıstıklık Mahallesi'ndeki taziye yeri sıkıntısı çözüldü. Mahalle sakinlerinin önemli bir ihtiyacına cevap verecek 172 Nolu Sosyal Tesisi yerinde inceleyen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'na Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcıları Murat Özgüler ile Serkan Özatıcı da eşlik etti.

Sosyal tesisin hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Rıdvan Fadıloğlu, 172 Nolu Sosyal Tesis içerisinde bay-bayan taziye evi, mutfak ve abdest alma yerleri bulunduğu bilgisini paylaştı. 172 Nolu Sosyal Tesis'in toplam 850 metrekare alan üzerine inşa edildiği bilgisini paylaşan Başkan Fadıloğlu, tesise ait 50 araçlık otopark alanı bulunduğunu da söyledi.

"Örnek bir proje uygulaması başlatmıştık"

Yaptığı incelemelerin ardından açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Şehitkamil'in en planlı bir şekilde gelişen mahallesi olan Fıstıklık Mahallesindeyiz. Göreve geldiğimiz andan itibaren örnek bir proje uygulaması başlatmıştık. Konutların altında mümkün olduğu kadar dükkan olmayacak, meskun mahalde insanlar huzurlu bir şekilde yaşayacak, dedik. Çok şükür, çok kısa bir süre içerisinde de Fıstık Mahallesi inkişaf etti. Tabii burada aynı zamanda ticaret merkezine ihtiyaç vardı, yeşil alanlara, spor alanlarına ihtiyaç vardı ve bunların hepsi yapıldı. Buradaki binaların bahçeleri genişti ve ilk etapta Fıstıklık Mahallesi'ne taziye evi düşünmemiştik. Ancak vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda, bu bölgede de taziye evi ihtiyacı olunca, mevcut bu alan içerisindeki yapılan planlamayla iki salondan oluşan tek katlı, geniş otoparkıyla taziye evini yaptık. 172 numaralı olarak da artık burada hizmet veriyor. Biz Şehitkamil Belediyesi olarak taziye evlerimize numara veriyoruz. Bu 172'inci olan proje. Tabii, Allah gerek etmesin ama gerek olduğunda çok büyük yük alıyor. Fıstıklık Mahallesi ve bu civardaki vatandaşlarımıza hizmet ediyor. En iyi şekilde yapıldı ve en kaliteli şekilde milletimizin hizmetine sunuldu. Ben tüm halkımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP