Foça Belediye Başkanı Fıçı\'nın AK Parti\'ye geçişine yurttaşlardan tepki yağdı

(İZMİR) - Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı'nın CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılması, yurttaşların tepkisine neden oldu. Yurttaşlar, Fıçı'nın CHP seçmeninin oylarıyla belediye başkanı seçildiğini belirterek parti değiştirmesini eleştirirken, belediye hizmetlerine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Foça'da yaşayan yurttaşlar, Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı'nın CHP'den ayrılarak AK Parti'ye katılmasına ilişkin görüşlerini dile getirdi.

Bir vatandaş, seçimlerde CHP'ye ve Fıçı'ya oy verdiğini belirterek, seçilmiş kişilerin görev süreleri içerisinde parti değiştirmesine karşı olduğunu belirterek "Vallahi ben bu parti değiştirmelere karşıyım. Seni seçen seçmenlere hakarettir bu. Yani o CHP'den seçilmiş, CHP seçmenleri seçmiş onu. AKP seçmenleri seçmemiş yani. Ben buna karşıyım. Seçimlerde CHP'ye, Saniye'ye oy vermiştik" dedi.

İlçe sakinlerinden Ahmet Bilgin de Fıçı'nın kendisine oy veren seçmenin iradesine uygun davranmadığını belirterek, belediyenin ilçedeki çalışmalarından memnun olmadığını ifade etti. Bilgin, "Bizim verdiğimiz oylarla geldi, kazandı. Bizim oyları satmış oldu. Foça'da zaten bir iş yaptığı da yok. Bakma, burada görünüyor. Aşağı taraflar da pislik içinde, bakım yok. Memnun değiliz. Burada en iyi başkanlığı yapan Serdar Mersinli ile Gökhan. Geri kalanı, hiçbiri yapmadı. Bak, gör işte Foça'nın halini gör. Her tarafı pislik içinde. Memnun değiliz. Bizim oylarla geldi, bizim oyları sattı. Böyle olmaması gerekir. Ben parti değiştiren başkanı hiç görmek, duymak istemiyorum" dedi.

Foçalı Sadık İrim ise bir seçmenin oy verdiği partiden seçilen belediye başkanının daha sonra başka bir partiye geçmesini doğru bulmadığını belirtti. Son yerel seçimde CHP'ye oy verdiğini aktaran İrim, Fıçı'nın kararını eleştirdi. İrim, "Ben oy vereceğim mesela A partisi için, o gidecek B partisine geçiyor. Yanlış. Hiç iyi yapmadı. Son seçimde CHP'ye oy vermiştim. Ama parti değiştiriyor. Nasıl oluyor, ben anlayamadım bunu. Olmaz böyle şey. Başkana böyle bir şey yakışmaz" dedi.

Foça Belediyesi'nden emekli olduğunu ve doğma büyüme Foçalı olduğunu belirten başka bir yurttaş da Fıçı'nın parti değiştirmesine karşı olduğunu söyledi. İlçedeki belediye hizmetlerini de eleştiren yurttaş, şunları söyledi:

"İyi görmüyorum. Bütün millet de iyi görmüyor, istemiyor kimse. Ben olsam seçilen biriysem başka bir partiye geçmem. Hangi parti olursa olsun, geçmem. Ama kendi bilir, neden geçtiğini de bilmiyoruz. Ben doğma büyüme Foçalıyım. Foça Belediyesi'nden emekliyim. Serdar Mersinli'den sonra gelen bütün belediye başkanları Foça'ya bir şey yapmadı. Çivi dahi çakılmadı. Otoparkı yok, tuvaletler kapalı. Garaj deseniz... Pazar yeri yok. Bütün millet zaten bunu kınıyor. Bütün millet de söylüyor. 'Neden' diyor, 'Yani bu Foça'ya bu kadar eziyet ediyorlar' diyor. Hayırlı olsun Foça için. Ben bir belediye başkanı olmuş olsam, hangi parti olursa olsun ben partimi satıp da başka bir partiye hayatta geçmem. Kendimi asarım gene geçmem. Hiçbir belediye başkanına düşmanlığım yok" dedi.