Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı Göreve Başladı

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Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, İlçe Seçim Kurulu'nda düzenlenen törenle belediye başkanlığı mazbatasını teslim alarak resmen göreve başladı.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Foça Belediye Başkanı seçilen Saniye Bora Fıçı, İlçe Seçim Kurulunda düzenlenen törenle belediye başkanlığı mazbatasını teslim aldı. Foça'nın ilk kadın belediye başkanı olan Fıçı, resmen görevine başladı. Törene, Saniye Bora Fıçı'nın ailesi, CHP Foça İlçe Başkanı Günal Biçer ve CHP'li belediye meclis üyeleri katıldı. Foça Hükümet Konağı'ndan ayrılan Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı ve beraberindekiler, Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk Anıtında saygı duruşunda bulunup anıta karanfiller bıraktı.

Belediye binasına gelen Başkan Saniye Bora Fıçı, görev süresini tamamlayan Belediye Başkanı Fatih Gürbüz ve belediye çalışanları tarafından karşılandı. Başkanlık makamında vatandaşların tebriklerini kabul etti. Fatih Gürbüz'e Foça'ya kattığı değerlerden dolayı teşekkür eden Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, şunları söyledi:

"Bugünden itibaren Foça'da yaşayan tüm vatandaşlarımızın Belediye Başkanı olacağıma hepinizin huzurunda söz veriyorum. Bizim görevimiz yeni dönemde bu onurlu görevi layıkıyla yerine getirmektir."