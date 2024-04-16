Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, Protokol Üyelerini Ziyaret Etti

Yerel

Foça Belediye Meclis Üyeleri Osman Yurtseven ve Ümran Göçen ile birlikte Foça protokol üyelerini makamlarında ziyaret eden Başkan Saniye Bora Fıçı, "Foça'mızın daha çok gelişmesi ve kalkınması için tüm kamu kurumlarıyla birlikte çalışmaya ve dayanışma halinde olmaya devam edeceğiz" dedi.

Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, Belediye Meclis Üyeleri Osman Yurtseven ve Ümran Göçen ile Foça protokol üyelerini makamlarında ziyaret etti.

Foça Kaymakamı Mehmet Türköz, Garnizon Komutanı Amfibi Görev Grup Komutanı Tuğamiral Serhat Sözbir ve Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanı Tümgeneral Yusuf Ziyaeddin Cavlak, Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı'ya ve belediye meclis üyelerine ziyaretleri için teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, "Foça'mızın daha çok gelişmesi ve kalkınması için tüm kamu kurumlarıyla birlikte çalışmaya ve dayanışma halinde olmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, ilçemize ve halkımıza hizmet eden tüm protokol üyelerimize teşekkür ediyorum" dedi.