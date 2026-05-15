Foça'da Jandarma Atış Yarışması Heyecanı

15.05.2026 19:31
Foça'da düzenlenen Jandarma Atış Yarışması'nda en iyi nişancılar ödüllendirildi.

İzmir'in Foça ilçesinde bulunan Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı koordinesinde Foça Jandarma Atış Okul Komutanlığı'nda düzenlenen "Bölgesel Piyade Tüfeği ve Tabanca Atış Yarışması"nın final etabı heyecan dolu mücadelelere sahne olurken, jandarmanın en iyi nişancıları düzenlenen törenle ödüllendirildi.

Jandarma komando ve iç güvenlik birlikleri personelinin katılımıyla düzenlenen "Bölgesel Piyade Tüfeği ve Tabanca Atış Yarışması"nın final etabı Foça Jandarma Atış Okul Komutanlığı da gerçekleştirildi. Jandarma personellerinin tabanca ve piyade tüfeği eğitimi ve atışı konusunda farkındalık oluşturulması, eğitim seviyesinin geliştirilmesi, moral ve motivasyon ile kendine güvenlerinin arttırılması amacıyla düzenlenen yarışma iki ayrı kategoride icra edilmesine başlandı. 8 ayrı bölgesel atış merkezinde gerçekleştirilen bölgesel etapları başarıyla tamamlayan 80 personelin dün yarı final müsabakalarında mücadele etmesinin ardından 10 tabanca, 10 piyade tüfeği olmak üzere 20 finalist final etabına katıldı.

Piyade tüfeği atışı yapacak olan 10 jandarma personeli finalist atış öncesi 1000 metrelik parkur koşusunun ardından farklı pozisyonlarda atışlarını gerçekleştirerek dereceye girmek için yarıştı. Piyade tüfeği atışlarının ardından 10 finalist de tabanca atışları için mücadele etti. Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Aykut Tanrıverdi de final müsabakalarını izleyerek hem personelin heyecanına ortak oldu hem de finale kalan personeli tebrik etti.

Öte yandan yarışmanın adil ve kurallara uygun bir şekilde yürütülmesi için 3'ü hakem olmak üzere toplamda 358 personel görev yaptı. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı final heyecanı sonrası dereceye giren personeller için ödül töreni düzenlendi.

Heyecan dolu mücadelelerin yaşandığı filan müsabakalarında piyade tüfeği atışlarında; Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığı personeli Jandarma Uzman Çavuş Salih Can Mete birinci, Bornova Jandarma Tugay Komutanlığı Destek Tabur Komutanlığı personeli Jandarma Uzman Çavuş Şenol Korkmaz ikinci, Muş İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığı personeli Enes Güngörmez ise üçüncü oldu.

Tabanca müsabakalarında ise Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığı personeli Abdullah Salman birinci, Mersin İl Jandarma Komutanlığı Akkuyu NGS Tesis Koruma Tabur Komutanlığı personeli Jandarma Uzman Çavuş Furkan Çağlar ikinci, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı Bakım Onarım Bölük Komutanlığı personeli Jandarma Uzman Çavuş Kenan Yayla üçüncü oldu.

"Final müsabakaları jandarmanın profesyonel gücünü ortaya koymuştur"

Ödül töreninde konuşan Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Aykut Tanrıverdi, "Silah kullanma becerisini şöyle değerlendirmek lazım. Sadece mesleki bir yeterlilik değildir. Aynı zamanda süratli karar verme kabiliyeti, zamana karşı çalışma, zamana karşı yarışma, dikkat, odaklanma becerisi, sabır ve en sonunda da mutlak bir disiplin gerektiriyor. Jandarma personeli açısından atış yeteneği icra edilen her görevin başarısında da kritik bir öneme sahiptir. Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, modern muharebe sahasında nihai sonucu belirleyen her zaman tetiği çeken elinizin maharetidir ve o elin bağlı olduğu yüreğinizin de cesaretidir. Bunu unutmayın. Bugünkü final müsabakaları da personelimizin sahip olduğu yüksek eğitim seviyesini, operasyonel hazırlığını ve profesyonel gücünü bir kez daha ortaya koymuştur" dedi.

Konuşmaların ardından Korgeneral Tanrıverdi başarılı olan personele ödüllerini verdi.

Tören toplu fotoğraf çekimi sonrası sona erdi. - İZMİR

Kaynak: İHA

