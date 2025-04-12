Foça\'nın Maskotu \'Tosun\' Yazı Karşıladı

İzmir'in gözde turizm merkezlerinden Foça, bu yaz da sevilen maskotu 'Tosun' isimli pelikanı ağırlıyor. Foçalılara kendini sevdiren ve ilçe ile arasında özel bir bağ kuran Tosun, aynı zamanda yaz sezonunu açmış oldu.

Daha önceki yıllarda rahatsızlanarak yerel halkın şefkatli ellerine teslim olan sevimli pelikanı, Deniz Kaptanoğlu sahiplenerek bakımını üstlendi. Pelikan, kısa sürede Foça'nın sevilen maskotu haline geldi. Vatandaşlar tarafından "Tosun" adı verilen pelikan, özellikle Yeni Foça'ya gelen tatilcilerin ilgi odağı olmayı başardı. Tosun'u gören Foçalılar, pelikanın gelişi ile yaz sezonunun da açıldığına işaret etti.

Pelikanın bakıcısı Deniz Kaptanoğlu, "Pelikana 4 yıldır biz bakıyoruz. Her şeyi ile ilgileniyoruz. Bütün liman ona balık veriyor. Yeni Foça'mızın maskotu oldu. Ara sıra iki veya üç gün gidiyor tekrar geliyor ama unutmuyor burayı" dedi. - İZMİR