Hayatı Kadraja Almak Programında Fotoğraf Sanatçıları Öğrencilerle Buluştu - Son Dakika
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Hayatı Kadraja Almak Programında Fotoğraf Sanatçıları Öğrencilerle Buluştu

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Erzincan'da düzenlenen 'Hayatı Kadraja Almak' adlı programda fotoğraf sanatçıları öğrencilerle bir araya geldi. EBYÜ Akademi ve Değerlendirme Kulübü tarafından düzenlenen programda, fotoğraf sanatçısı Faruk Akbaş ve görüntü yönetmeni Muhammed Kösen katılımcılara tecrübelerini fotoğraf ve videolarla anlattılar. Program sonunda Rektör Prof. Dr. Akın Levent tarafından plaket takdim edildi.

29.05.2024 08:25
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"Hayatı Kadraja Almak" adlı programda fotoğraf sanatçıları öğrencilerle buluştu

ERZİNCAN - Erzincan'da düzenlenen "Hayatı Kadraja Almak" adlı programda fotoğraf sanatçıları öğrencilerle buluştu.

EBYÜ Akademi ve Değerlendirme Kulübü tarafından Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezinde "Hayatı Kadraja Almak" adlı fotoğraf üzerine söyleşi programı düzenlendi. Programda; Fotoğraf sanatçısı Faruk Akbaş ile yapımcı ve görüntü yönetmeni Muhammed Kösen katılımcılara tecrübe ve bilgi birikimlerini hazırladıkları fotoğraf ve videolarla anlattılar.

Program sonunda Rektör Prof. Dr. Akın Levent tarafından günün anısına plaket takdiminde bulunuldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hayatı Kadraja Almak Programında Fotoğraf Sanatçıları Öğrencilerle Buluştu - Son Dakika

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