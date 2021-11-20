Üye Girişi
Fotoğraf sanatçısı, hem köy çocuklarına hem mahalle çocuklarına ücretsiz hizmet veriyor - Son Dakika

Fotoğraf sanatçısı, hem köy çocuklarına hem mahalle çocuklarına ücretsiz hizmet veriyor

20.11.2021 19:45

Fotoğraf sanatçısı, hem köy çocuklarına hem mahalle çocuklarına ücretsiz hizmet veriyor Iğdırlı fotoğraf sanatçısı Mehmet Özcan, kurduğu fotoğraf platosunda hem köy çocuklarının hem de mahalle çocuklarının fotoğraflarını ücretsiz çekerek onlara hediye ediyor.

Fotoğraf sanatçısı, hem köy çocuklarına hem mahalle çocuklarına ücretsiz hizmet veriyor

IĞDIR - Iğdırlı fotoğraf sanatçısı Mehmet Özcan, kurduğu fotoğraf platosunda hem köy çocuklarının hem de mahalle çocuklarının fotoğraflarını ücretsiz çekerek onlara hediye ediyor.

İstanbul Üniversitesi Coğrafya Öğretmenliği bölümü mezunu olan ve profesyonel fotoğrafçılık yapan Mehmet Özcan, kurduğu fotoğraf platosunda çocukları da unutmadı. Birçok sosyal sorumluluk projesine imza atan Özcan, kurduğu fotoğraf platosunda da yanına gelen çocuklar ile oyunlar oynuyor, onların fotoğraflarını çekiyor. Mehmet Özcan, çocuklara olan bağlılığından dolayı bugüne kadar 80 bin çocuğa ulaştı 25 bin çocuk ile de bir araya geldi. Köy çocuklarının mezuniyet fotoğrafı çektiremediğini de belirten Özcan, ulaştıkları köy çocuklarının mezuniyet fotoğraflarını çektiğini ve bunu da kendilerine ücretsiz ulaştırdığını söyledi. Bugüne kadar fotoğrafçılık alanında birçok ödülü olan Özcan, birde 'Gizemli Öğretmen' adında bir kitap yazdı. Özcan, bu kitabını da özelikle köy okulları başta olmak üzere birçok okula ücretsiz olarak ulaştırdı. Mehmet Özcan, platoya gelen çocukların sadece fotoğrafını çekmiyor; onlar ile oyunlar oynuyor kitap okuma etkinliği düzenliyor. Platoya gelen ve burada Mehmet Özcan ile tanışan çocuklar da artık platoda çıkmak istemiyorlar. Platoya gelen Suat Ersönmez, "Ben önceden kitap okumazdım. Ben Mehmet hocanın yanına geldim, çocuklarla kitap okudum. Bu sefer de kitabı çok sevdim her zaman kitap okuyorum" ifadelerinde bulundu.

Çocuklara her duyguyu tattırmak istediğini belirten Özcan, onun için daha çok çaba sarf ettiğini belirterek, "Temmuz ayından beri kurulan bu fotoğraf platosu köy çocukların ücretsiz olarak hizmet veriyor. Burada köy okullarında okuyan çocuklara biz mezuniyet duygusu yaşatıyoruz. Onların fotoğrafını çekip onlara hediye ediyoruz. Mahallemizdeki çocuklar da buraya gelip kitap okuyorlar. Kurduğumuz bu Anadolu bölümünde çocuklara gaz lambasını, 80'li yılların televizyonunu tanıtıyoruz. Buraya gelinler geliyor, fotoğraf çekiyoruz daha sonra oyunlar oynuyoruz. Çok güzel vakit geçiriyoruz. Burada maksat çocuklar güzel zaman geçirsin, burayı tanısınlar. Bu durum da bizi mutlu ediyor" dedi.

Fotoğraf sanatçısı, hem köy çocuklarına hem mahalle çocuklarına ücretsiz hizmet veriyor
Fotoğraf sanatçısı, hem köy çocuklarına hem mahalle çocuklarına ücretsiz hizmet veriyor
Fotoğraf sanatçısı, hem köy çocuklarına hem mahalle çocuklarına ücretsiz hizmet veriyor
Fotoğraf sanatçısı, hem köy çocuklarına hem mahalle çocuklarına ücretsiz hizmet veriyor

İstanbul Üniversitesi, Mehmet Özcan, oyunlar, Kitap, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Fotoğraf sanatçısı, hem köy çocuklarına hem mahalle çocuklarına ücretsiz hizmet veriyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ünlü sanatçı Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı! Felç kalma riski var 20:32 Ünlü sanatçı Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı! Felç kalma riski var Son Dakika: Türkiye'de 20 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 201 kişi vefat etti, 23 bin 347 yeni vaka tespit edildi 19:15 Son Dakika: Türkiye'de 20 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 201 kişi vefat etti, 23 bin 347 yeni vaka tespit edildi Yörük kızı Müslüme son yolculuğuna uğurlandı! 16:16 Yörük kızı Müslüme son yolculuğuna uğurlandı!
Müslüme cansız bedeninin bulunduğu yere kendi başına çıkabilir mi? Güvenlik güçleri merak edilen soruya cevap verdi 14:52 Müslüme cansız bedeninin bulunduğu yere kendi başına çıkabilir mi? Güvenlik güçleri merak edilen soruya cevap verdi Hamdi Alkan eşinin rol arkadaşıyla öpüşmesi hakkında ilk kez konuştu: Rahatsızlık duymadım 14:12 Hamdi Alkan eşinin rol arkadaşıyla öpüşmesi hakkında ilk kez konuştu: Rahatsızlık duymadım Konut kredisinde faiz düştü! 300 bin liralık kredide 48 bin lira cepte kalacak 13:32 Konut kredisinde faiz düştü! 300 bin liralık kredide 48 bin lira cepte kalacak
Vatandaşa 13:14 Vatandaşa "Muhalefet, iktidara gelirse ekonomiye çare olur mu?" diye soruldu! Yüzde 55'i "Çözemez" cevabını verdi Yeni Kurtlar Vadisi geliyor! Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt'un ilk fragmanı yayınlandı 11:14 Yeni Kurtlar Vadisi geliyor! Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt'un ilk fragmanı yayınlandı

Son Dakika Haberleri
20:43 Aracıyla geri manevra yapan baba, çocuğunun ölümüne sebep oldu
20:41 Edirne'de Bulgar ve Yunan turist bayramı: Kişi başı 500 euro harcıyorlar
20:32 Ünlü sanatçı Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı! Felç kalma riski var
20:30 Cristiano Ronaldo'nun WhatsApp yazışmaları sızdı! Hocasına söylemediği kalmamış
20:29 AK Parti MKYK üyesi Gündoğdu: 50+1, 2023 yolculuğunda gündemimizde değil
20:22 Ahmet Davutoğlu: Hemen acil seçim!
20:13 Gazze fatihi Mavi Marmara icradan satılık!
20:03 Kalp rahatsızlığı yaşayan Barcelona'nın yıldız golcüsü Agüero futbolu bırakıyor
19:57 Kar geliyor: Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat!
19:52 Traktör devrildi: Baba ve oğul aynı anda yaşamını yitirdi
Edirne'de Bulgar ve Yunan turist bayramı: Kişi başı 500 euro harcıyorlar Edirne'de Bulgar ve Yunan turist bayramı: Kişi başı 500 euro harcıyorlar         
20:41
AK Parti MKYK üyesi Gündoğdu: 50+1, 2023 yolculuğunda gündemimizde değil AK Parti MKYK üyesi Gündoğdu: 50+1, 2023 yolculuğunda gündemimizde değil         
20:30
Son dakika: Kılıçdaroğlu'ndan vatandaşın mutfağındaki yangını söndürmek için hükümete 6 maddelik öneri Son dakika: Kılıçdaroğlu'ndan vatandaşın mutfağındaki yangını söndürmek için hükümete 6 maddelik öneri         
17:31
Cübbeli Ahmet'in patronlara bir mesajı var: Fazla vereni dövüyorlar mı? Cübbeli Ahmet'in patronlara bir mesajı var: Fazla vereni dövüyorlar mı?         
15:32
İYİ Partili Durmuş Yılmaz özür diledi İYİ Partili Durmuş Yılmaz özür diledi         
14:46
Boji'nin tramvaya tuvaletini yaptığı iddialarına İBB'den videolu yanıt! Boji'nin tramvaya tuvaletini yaptığı iddialarına İBB'den videolu yanıt!         
14:10
Bahar Candan karakolluk oldu Bahar Candan karakolluk oldu         
13:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na açtığı davayı geri çekti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na açtığı davayı geri çekti         
11:16
Yarışmacı 200 bin lira değerindeki soru karşısında kalakaldı Yarışmacı 200 bin lira değerindeki soru karşısında kalakaldı         
11:00
BDDK'dan onay geldi! Türk bankacılık devi geri dönüyor BDDK'dan onay geldi! Türk bankacılık devi geri dönüyor         
10:55
Son Dakika! Tokat'ın Niksar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem Son Dakika! Tokat'ın Niksar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem         
10:52
Temel Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru Temel Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru         
09:54
Cübbeli Ahmet Hoca: Ben gitmedim ha, yanlış anlamayın Cübbeli Ahmet Hoca: Ben gitmedim ha, yanlış anlamayın         
09:44
Üç Kuruş'un oyuncusu Aslıhan Malbora, mini şortlu pozlarına beğeni yağdı Üç Kuruş'un oyuncusu Aslıhan Malbora, mini şortlu pozlarına beğeni yağdı         
09:08
HDP'li Dağ'ın "Bakanlık Kürtçe eser basmıyor" sözlerine Bakan Ersoy'dan karşılık HDP'li Dağ'ın "Bakanlık Kürtçe eser basmıyor" sözlerine Bakan Ersoy'dan karşılık         
09:06
Müslüme, cansız bedeninin bulunduğu dağlık alana nasıl gitti? Müslüme, cansız bedeninin bulunduğu dağlık alana nasıl gitti?         
08:57
Son Dakika: Artan koronavirüs vakalarına yeni tedbir! Bakanlık tören ve yarışmaları iptal etti Son Dakika: Artan koronavirüs vakalarına yeni tedbir! Bakanlık tören ve yarışmaları iptal etti         
21:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2021 20:53:42. #1.11#
SON DAKİKA: Fotoğraf sanatçısı, hem köy çocuklarına hem mahalle çocuklarına ücretsiz hizmet veriyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement