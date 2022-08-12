Fotoğraf tutkunları dolunayın eşsiz manzarasına kayıtsız kalmadı - Son Dakika
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Fotoğraf tutkunları dolunayın eşsiz manzarasına kayıtsız kalmadı

12.08.2022 12:28
Fotoğraf tutkunları dolunayın eşsiz manzarasına kayıtsız kalmadı

Fotoğraf tutkunları dolunayın eşsiz manzarasına kayıtsız kalmadı Bayburt'ta akşam saatlerinde ortaya çıkan dolunay güzel görüntüler oluşturdu.

Fotoğraf tutkunları dolunayın eşsiz manzarasına kayıtsız kalmadı

BAYBURT - Bayburt'ta akşam saatlerinde ortaya çıkan dolunay güzel görüntüler oluşturdu. Fotoğraf tutkunları ise dolunayın güzel ve eşsiz manzarasına kayıtsız kalmayarak objektiflerine yansıttı.

Acil Tıp Teknisyeniolan Ahmet Eraslan, nöbetten çıkar çıkmaz yorgunluğuna aldırış etmeden soluğu tarihi Bayburt Kalesi'nde aldı. Bayburt Kalesi'nin farklı noktalarında dolunayın en güzel halini görüntülemek için yer değiştiren Eraslan, her bir noktadan farklı fotoğraf kareleri çekti.

Bulutların arasına giren dolunayın ortaya çıkmasını epey bir süre bekleyen Eraslan, uzunca bir bekleyişin ardından yeniden fotoğraf makinesini eline alarak fotoğraf çekmeye kaldığı yerden devam etti.

Şehit Osman Tepesi üzerindeki dolunayı pencereden farklı açıyla fotoğraflayan Eraslan, adeta ortaya kartpostallık görüntü çıkardı.

Uzun zamandır fotoğraf sanatıyla ilgilenen fotoğraf tutkunu Eraslan, gökyüzü fotoğraflarının yanı sıra doğa, hayvan, manzara, kış, yaşam fotoğraflarına da ayrıca merakının olduğunu ifade etti.

Fotoğrafa olan ilgisinden dolayı gece saatlerinde dolunayı görüntülemek için yoğun mesai harcadığını kaydeden Eraslan, "Fotoğrafa olan ilgimiz, merakımız bizi gecenin bu saatlerinde buraya sevk etti. Günün yorgunluğunu, stresini atmak için makinemizi elimize aldık, Bayburt Kalesi'ne çıktık. Ay'ın en güzel evresi olan dolunay evresindeyiz. Dolunay evresini fotoğraflamak için geldik Bayburt Kalesi'nde çalışmalarımızı yapıyoruz. Günlerimiz genelde işle yoğunlukla geçerken fotoğrafa olan ilgimiz, alakamız da bizi iş yoğunluğundan bir nebze olsun uzaklaştırıyor, bu nedenle fotoğraf çekmek çok güzel bir aktivite. İlimizde pek çok sayıda fotoğrafçı olmadığından genel manada tek başımıza yapmaya çalışıyoruz. Bu konuda çevre edinmek zor. Pahalı bir hobi fotoğrafçılık, pahalı bir hobi olduğundan dolayı insanımız bu yönde pek ilgi sahibi olamıyor. Cep telefonlarıyla da böyle nitelikli, teknik konudaki fotoğraflamaları yapamadıkları için dolunay fotoğrafı olsun, astrofotoğrafçılık olsun çok da insanımızın ilgisini çekmiyor. Biz de böyle kendi çalışmalarımızı yapmaya, güzel işler çıkarmaya çalışıyoruz" dedi.

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Kaynak: İHA

Ahmet Eraslan, Bayburt, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Fotoğraf tutkunları dolunayın eşsiz manzarasına kayıtsız kalmadı - Son Dakika

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