Fotoğrafçılık Dijitalleşme ile Zorlanıyor

21.08.2025 10:38
Serhat İşler, dijitalleşmenin fotoğrafçılığa etkilerini ve sektörün geleceğini değerlendirdi.

Fotoğrafçılık yapan Serhat İşler, dijitalleşmenin sektörde çalışanlar ile müşteri sayısını büyük ölçüde azalttığını söyledi.

Uzun yıllardır fotoğrafçılık yapan Serhat İşler, dijitalleşmenin sektörde ciddi değişikliklere yol açtığını belirtti. Eskiden çok sayıda düğün ve sünnet davetiyesi bastıklarını ifade eden İşler, artık birçok kişinin davetlilerini internet üzerinden çağırmayı tercih ettiğini söyledi. Bu durumun davetiye basım işlerini önemli ölçüde azalttığını söyleyen İşler, "Sektörde uzun süre çalışmış olmanın avantajıyla hala belli bir müşteri kitlesine hizmet veriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Fotoğrafçılık sürdürülebilir halden çıkıyor"

Yeni mezun gençlerin sektöre girmekte zorlandığını vurgulayan İşler, "Fotoğrafçılık mesleğine yeni başlayanlar genelde kısa sürede dükkan açıp ardından kapattığından dolayı fotoğrafçılığın sürdürülebilir halden çıkmasına sebep oluyor" dedi.

"Mesleğin gelecek vaat ettiğini düşünmüyorum"

Fotoğrafçılığın kaybolmaya yüz tutmuş meslekler arasında olduğunu söyleyen İşler, "Mesleğin gelecek vaat ettiğini düşünmüyorum. Ancak gerçekten yetenekli olanlar mesleğe devam edebilir" ifadelerini kullandı.

"Profesyonel fotoğrafçılara olan ihtiyaç azaldı"

İnternetin yaygınlaşmasıyla birlikte insanların çeşitli uygulamalar üzerinden kendi fotoğraflarını düzenlemeye çalıştığını belirten İşler, "Bu durum profesyonel fotoğrafçılara olan ihtiyacı azaltıyor" dedi.

"Freelancer adı altında çalışan bazı kişiler, müşteriden ücreti aldıktan sonra işi teslim etmiyor"

Bazı müşterilerin mağdur edildiğine de dikkat çeken İşler, "Freelancer adı altında çalışan bazı kişiler, müşteriden ücreti aldıktan sonra işi teslim etmiyor. Bu da bir tür dolandırıcılık haline gelmiş olduğundan dolayı bu alanda iş yapacak kişilerin güvenilir olması çok önemli" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Son Dakika

11:14
