Frig Vadisi Ekolojik Köy Projesi kapsamında Hasır Örme Kursu açıldı - Son Dakika
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Frig Vadisi Ekolojik Köy Projesi kapsamında Hasır Örme Kursu açıldı

Frig Vadisi Ekolojik Köy Projesi kapsamında Hasır Örme Kursu açıldı

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Han İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Han Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, S.S. Gökçekuyu Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi işbirliği ile Gökçekuyu mahallesinde Hasır Örme Kursu açtı. Kurs, katılımcılara el becerilerini geliştirme ve kendilerini ifade etme fırsatı sunarken, aynı zamanda bölge ekonomisine katkı sağlayacak yeni istihdam imkanları da oluşturuyor. Frig Vadisi Ekolojik Köy Projesi, yöresel el sanatlarını canlandırarak sürdürülebilir kalkınmayı desteklemeyi ve yöre halkının refahını artırmayı hedefliyor.

27.06.2024 10:57
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Frig Vadisi Ekolojik Köy projesi çerçevesinde Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Han İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Han Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, S.S. Gökçekuyu Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi işbirliği ile Gökçekuyu mahallesinde Hasır Örme Kursu açıldı.

Frig Vadisi Ekolojik Köy projesi çerçevesinde düzenlenen Hasır Örme Kursu, katılımcılara el becerilerini geliştirme ve kendilerini ifade etme fırsatı sunuyor. Kursun katılımcıları kültürel mirasın korunmasına katkı sağlarken, aynı zamanda yeni istihdam imkanları da oluşturuyor. Söz konusu hasır örgü ürünlerinin satışından elde edilecek gelir, bölge ekonomisine can suyu olacak ve katılımcıların maddi olarak güçlenmesine katkıda bulunacak. Bu sayede, yöresel el sanatları hem kültürel hem de ekonomik açıdan bölgeye önemli bir değer katacak. Frig Vadisi Ekolojik Köy projesi, bu tür girişimlerle sürdürülebilir kalkınmayı destekliyor ve yöre halkının refahını artırmayı hedefliyor. Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün koordinasyonunda yürütülen Frig Vadisi Ekolojik Köy projesinin bir bileşeni olan yöresel el sanatlarının yeniden canlandırılması amacıyla başlatılan bu girişim sadece kaybolmaya yüz tutmuş bir sanatı yeniden canlandırmakla kalmıyor, aynı zamanda bölge halkına ekonomik ve sosyal açıdan yeni fırsatlar sunuyor. Frig Vadisi Ekolojik Köy Projesi çerçevesinde açılan Hasır Örme Kursu, kültürel mirası yaşatmayı ve yöresel el sanatlarını yeniden canlandırmayı amaçlıyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Frig Vadisi Ekolojik Köy Projesi kapsamında Hasır Örme Kursu açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Frig Vadisi Ekolojik Köy Projesi kapsamında Hasır Örme Kursu açıldı - Son Dakika
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