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Fuat Yılmaz yeniden başkan seçildi - Son Dakika

Fuat Yılmaz yeniden başkan seçildi

09.01.2022 11:13
Fuat Yılmaz yeniden başkan seçildi

Konfeksiyoncular ve İmalatçılar Odası Başkanlığının Olağan Genel Kurul seçimi yapıldı.

Konfeksiyoncular ve İmalatçılar Odası Başkanlığının Olağan Genel Kurul seçimi yapıldı. Konfeksiyoncular ve İmalatçılar Odası Başkanı Fuat Yılmaz yeniden başkan seçildi.

Tek liste halinde yapılan seçimde Konfeksiyoncular ve İmalatçılar Odasının toplam 425 üyesi bulunurken 225 üye oy kullandı.

Tekstil sektörü can çekiştiğini ifade eden Konfeksiyoncular ve İmalatçılar Odası Başkanı Fuat Yılmaz, imalatçının kapısına kilit vurulduğunu söyledi.

Yılmaz, "İmalatçı sektörünün kapısına kilit vurarak, işin başındaki usta konfeksiyoncular özel sektörde vasıfsız işlerde çalışmaya başladı. Meslek mensuplarının büyük çoğunluğu borçlarından dolayı icralık durumda. Çok olumsuz bir tabloyla karşı karşıyayız. Ayıca büyük alışveriş merkezlerinde bu alanda haksız rekabet oluşturuyor. Bu gidişle Erzurum da hiçbir esnaf işini yapamayacak duruma gelecek. Kapısına kilit vuran işletme sayısı artacak. Konfeksiyon sektöründe dışarıdan gelen ürünler tercih ediliyor. İmalatçıyı destekleyecek kararlara ihtiyaç duyuluyor. İmalatçılar olarak önemli sorunlarımız var. Bu sorunlarımız git gide her geçen gün artıyor. KUDAKA ve KOSGEB imalatçılara yönelik projeler hazırlayarak bizleri desteklemesini istiyoruz. Esnafımız borcunu bile ödeyemez hale gelmiştir, desteğe ve yardıma muhtaç durumda bırakılmıştır Erzurum'da durum her geçen gün kötüye gidiyor. İmalatçı sektör dükkan kapatıyorsa; çok ciddi sıkıntılar yaşanıyor demektir. Üretimin desteklenmesi için herkes üzerine düşeni yapabilmelidir. Teşvik yasası bu konuda önemli bir yere sahip. bu konuda ki düzenlemeler yatırımı ve üretimi artıracak nitelikte olmalıdır. Tekstil sektörü ayakta kalma mücadelesi veriyor Tekstil sektörünün sorunları bitmediği gibi artarak devam ediyor. Tekstil sektörü can çekişiyor."

Yönetim Kurulu şu isimlerden oluşuyor; Başkan Fuat Yılmaz, Erol Öztaşkın, Ergün Polat, Yavuz Budak, Muharrem Akpınar, Lütfü Balkaya ve Resul Kılıç. - ERZURUM

Fuat Yılmaz yeniden başkan seçildi

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Tekstil Sektörü, Fuat Yılmaz, Erzurum, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Fuat Yılmaz yeniden başkan seçildi - Son Dakika


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