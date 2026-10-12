GACA'ya göre Kral Halid Havalimanı'na Husi saldırısında 1 ölü, 11 yaralı var - Son Dakika
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GACA'ya göre Kral Halid Havalimanı'na Husi saldırısında 1 ölü, 11 yaralı var

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GACA, Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na dün yapılan Husi saldırısında Pakistan uyruklu 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin yaralandığını açıkladı. Saldırıda maddi hasar oluştuğu, hasar tespit çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Riyad yakınlarında bulunan Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na yönelik son Husi saldırısında 1 kişinin öldüğünü, 11 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad yakınlarında bulunan Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı hedef alan son Husi saldırısının bilançosu netleşti. Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden (GACA) yapılan açıklamada, dün gerçekleşen saldırıda Pakistan uyruklu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin ise yaralandığı aktarıldı. Saldırının ayrıca maddi hasara yol açtığı ve detaylı hasar tespit çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.

Kral Halid Uluslararası Havalimanı bir kez daha hedef olmuştu

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad yakınlarında bulunan ve Yemen'deki Husiler tarafından daha önce de birçok kez hedef alınan Kral Halid Uluslararası Havalimanı dün bir saldırıya daha uğramıştı. Tesisteki 4 numaralı yolcu terminaline bilinmeyen bir mühimmatın isabet ettiği ve yangın çıktığı açıklanırken, saldırının herhangi bir yaralanma ya da can kaybına neden olup olmadığı belirtilmemişti. Son saldırı, Husilerin Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na önceki gün gerçekleştirdiği ve 13 kişinin ölümüne, 309 kişinin yaralanmasına neden olan balistik füze saldırısının ardından gelmişti.

Kaynak: İHA
HavacılıkPakistanGüvenlikDünyaYerelSon Dakika

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