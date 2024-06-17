GAGİAD, 31. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutluyor

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Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Yiğitcan Konukoğlu, derneğin 31. kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Yiğitcan Konukoğlu, "1993 yılında, Gaziantep'in dinamik ekonomisinin daha da güçlendirilmesi amacıyla genç iş insanlarının öncülüğünde başladığı Gaziantep Genç İş İnsanları Derneğimiz (GAGİAD), bugün 31. yaşını gururla karşılamaktadır. Dernek olarak, ilk günkü heyecanımızı ve topluma hizmet misyonumuzu sürdürmekte kararlıyız.

Bu yıl dönümünde, kuruluşumuzun temelini oluşturan değerlere; inovasyona, sürdürülebilir kalkınmaya, iş etiğine ve sosyal sorumluluğa olan bağlılığımızı yinelerken, başarılarla dolu geçmişimizden edindiğimiz bilgelikle, Gaziantep ve Türkiye ekonomisine katkıda bulunma vizyonumuzu tekrar etmekten mutluluk duyuyoruz. Misyonumuz, Gaziantep'in zengin kültürel mirasını, dinamik sanayisi ve inovatif bakış açısıyla iş dünyasını, ülkemizin yanı sıra global düzeyde de öne çıkarmak ve üyelerimiz arasındaki sinerjiyi artırarak bölgesel kalkınmaya katkı sağlamak olmuştur. Bugün geldiğimiz noktada, yüksek amaçlara ulaşmada atılmış değerli adımlarla geriye dönüp baktığımızda, başarının sadece maddi kazanımlarla ölçülmediğini, dayanışma ve gelişimin hepimizin ortak başarısı olduğunu görüyoruz. Şehrimizin, bölgesinde düzenli yükselişi bunun en güzel sonucudur. GAGİAD olarak, üyelerimiz ve iş dünyası için önemli çalıştaylar, eğitim programları ve sektörel analizler gerçekleştirmekteyiz. Sürdürülebilir çevre politikalarından, dijitalleşmeye kadar tüm alanlardaki yenilikleri, derneğimizin ve iş dünyamızın gelecek stratejisinde önemli bir noktada konumlandırmaktayız" ifadelerine yer verdi.

"Şehrimizin her türlü gelişimine katkı sunacak projelere katkı vermeye ve oluşturmaya devam edeceğiz"

Konukoğlu mesajının devamında, "Gaziantep'in zengin kültürel mirasını ve tarihi değerlerini koruma noktasında sosyal sorumluluk projelerimizle aktif rol almayı sürdürmekteyiz. Şehrimizin turizm potansiyelini maksimize etmek üzere düzenlediğimiz etkinlikler ve çalışmalar, bu anlamda bizleri daha da motive etmektedir. Aktif rol aldığımız sosyal sorumluluk projeleri, GAGİAD'ın önemli önceliklerinden olan toplumsal dayanışmayı ve bölgedeki huzurun tesis edilmesini hedeflemektedir. Bu anlamda şehrimizin her türlü gelişimine katkı sunacak projelere katkı vermeye ve oluşturmaya devam edeceğiz. GAGİAD olarak, geçmişte olduğu gibi gelecekte de, şehrimizin ve bölgemizin ekonomik kalkınmasına, sanayi ve ticaret hayatına, genç girişimciliğe yönelik sürdürdüğümüz projelerle değer katmayı hedefliyoruz. Sürdürebilir kalkınma ve toplumsal dayanışma anlayışımızı bir adım daha ileriye taşıyacak girişimlerde bulunmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, GAGİAD'ın 31 yıllık serüveninde emeği geçen tüm yönetim kurullarına, değerli üyelerimize, iş ve sosyal ortaklarımıza en derin şükranlarımızı sunarız" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP