GAGİAD'dan 19 Mayıs Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

GAGİAD'dan 19 Mayıs Mesajı

GAGİAD\'dan 19 Mayıs Mesajı
18.05.2026 16:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunus Kara, gençlerin gelecekteki rolünü vurgulayarak 19 Mayıs'ı kutladı.

Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Kara, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Kara yayımladığı mesajda, "19 Mayıs 1919, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak başlattığı bağımsızlık mücadelesi milletimizin tarihi bir dönüm noktasıdır. Atatürk'ün gençliğe armağan ettiği bu anlamlı gün, aynı zamanda geleceğe duyulan güvenin ve inancın en güçlü simgelerinden biridir. GAGİAD olarak bizler; gençlerimizin üretkenliğini, girişimcilik ruhunu ve yenilikçi bakış açısını ülkemizin kalkınması açısından büyük bir değer olarak görüyoruz. Gençlerin potansiyelini ortaya çıkaran, fikirlerini destekleyen ve onları ekonomik ve sosyal hayatın aktif bir parçası haline getiren çalışmaların, sürdürülebilir bir gelecek adına önemli olduğuna inanıyoruz. Bugünün gençleri; yalnızca yarının liderleri değil, aynı zamanda bugünün değişimine yön veren güçlü aktörleridir. Bilimde, sanatta, teknolojide ve girişimcilikte ortaya koydukları vizyon; ülkemizin gelişim yolculuğuna önemli katkılar sunmaktadır. Genç iş insanları olarak; üretimi, yatırımı, istihdamı ve toplumsal faydayı odağına alan projeler geliştirmeye devam ediyoruz. Türkiye'nin ekonomik ve sosyal kalkınmasının temelinde; düşünen, üreten ve sorumluluk alan bir gençliğin olduğuna inanıyoruz. Bu vesileyle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyor; gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. GAGİAD olarak gençliğin enerjisi, vizyonu ve kararlılığıyla ülkemiz için değer üretmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Ekonomi, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel GAGİAD'dan 19 Mayıs Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyada sadece iki adet bulunan hurda cipi restore edip çeyiz hediyesi yaptı Dünyada sadece iki adet bulunan hurda cipi restore edip çeyiz hediyesi yaptı
İsrail ekonomisinde savaş depremi: 2026’nın ilk çeyreğinde yüzde 3,3 küçüldü İsrail ekonomisinde savaş depremi: 2026’nın ilk çeyreğinde yüzde 3,3 küçüldü
Tarihi skandal Hakemler Neymar’ı zorla oyundan çıkardı Tarihi skandal! Hakemler Neymar'ı zorla oyundan çıkardı
LASK Linz’den 61 yıl sonra tarihi şampiyonluk LASK Linz'den 61 yıl sonra tarihi şampiyonluk
Çorlu’da iki polisi şehit eden caniyi linçten yine polis kurtardı Çorlu’da iki polisi şehit eden caniyi linçten yine polis kurtardı
Abdülkerim Bardakcı’dan olay itiraf: O ses hala kulaklarımda Psikolojik olarak çökmüştüm Abdülkerim Bardakcı'dan olay itiraf: O ses hala kulaklarımda! Psikolojik olarak çökmüştüm

17:52
Mersin’de 17 yaşındaki pompalı tüfekli saldırgan 4 kişiyi öldürdü, 8 kişiyi yaraladı
Mersin'de 17 yaşındaki pompalı tüfekli saldırgan 4 kişiyi öldürdü, 8 kişiyi yaraladı
17:47
Süper Lig’den düşen takımdan TFF’ye sert çağrı: Lig bu haliyle tescil edilmemeli
Süper Lig'den düşen takımdan TFF'ye sert çağrı: Lig bu haliyle tescil edilmemeli
17:45
Halil İbrahim Kalaycıoğlu “Mezhebimi sordu“ dedi, İlyas Salman’dan yanıt geldi
Halil İbrahim Kalaycıoğlu "Mezhebimi sordu" dedi, İlyas Salman'dan yanıt geldi
17:33
Mevlüt Çavuşoğlu, kardeşinin tabutuna omuz verdi
Mevlüt Çavuşoğlu, kardeşinin tabutuna omuz verdi
17:15
Bakan Gürlek duyurdu: Nevşehir’deki çifte cinayet 10 yıl sonra çözüldü
Bakan Gürlek duyurdu: Nevşehir'deki çifte cinayet 10 yıl sonra çözüldü
16:42
Milletvekili Ersin Beyaz, İYİ Parti’den istifa etti
Milletvekili Ersin Beyaz, İYİ Parti'den istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 18:36:46. #7.12#
SON DAKİKA: GAGİAD'dan 19 Mayıs Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.