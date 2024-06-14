Galler Prensesi Kate Middleton, Kanserle Mücadelesinde İlerleme Kaydediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Galler Prensesi Kate Middleton, Kanserle Mücadelesinde İlerleme Kaydediyor

Galler Prensesi Kate Middleton, kanser olduğunu duyurmasının ardından yaptığı açıklamada, destek ve cesaretlendirme mesajlarının kendisini etkilediğini ve iyi bir ilerleme kaydettiğini belirtti. Tedavisinin devam ettiğini aktaran Middleton, okul hayatıyla ilgilenmek ve kişisel zaman ayırmak gibi aktivitelerin kendisine keyif verdiğini ifade etti.

14.06.2024 21:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galler Prensesi Kate Middleton, mart ayında kanser olduğunu duyurmasının ardından yaptığı yeni açıklamada, "Son birkaç aydır gelen tüm nazik destek ve cesaretlendirme mesajları beni çok etkiledi. İyi bir ilerleme kaydediyorum" dedi.

İngiltere Kralı III. Charles'ın oğlu Galler Prensi William'ın eşi Galler Prensesi Kate Middleton Mart ayında kanser olduğunu ve kemoterapi gördüğünü duyurmasının ardından durumuyla ilgili sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı. Son birkaç aydır gelen desteğin ve cesaretlendirme mesajlarının kendisini çok etkilediğini belirten Galler Prensesi Middleton, "William ve benim için gerçekten büyük bir farka yol açtı ve bazı zor zamanlarda ikimize de yardımcı oldu. İyi bir ilerleme kaydediyorum ancak, kemoterapi gören herkesin bileceği gibi iyi günler ve kötü günler vardır. O kötü günlerde kendinizi güçsüz ve yorgun hissediyorsunuz. Vücudunuzun dinlenmesine boyun eğmek zorunda kalıyorsunuz. Ama iyi günlerde, kendinizi daha güçlü hissettiğinizde iyi hissetmenin tadını çıkarmak istiyorsunuz" dedi.

Tedavisinin devam ettiğini aktaran Galler Prensesi, "Birkaç ay daha devam edecek. Kendimi yeterince iyi hissettiğim günlerde, okul hayatıyla ilgilenmek, bana enerji ve pozitiflik veren şeylere kişisel zaman ayırmak ve evden küçük küçük iş yapmaya başlamak büyük bir keyif" ifadelerini kullandı.

Kral III. Charles'ın hafta sonu yapılacak Doğum Günü Geçit Töreni'ne katılmayı dört gözle beklediğini aktaran Middleton, "Yaz boyunca birkaç halka açık etkinliğe katılmayı umuyorum, ancak aynı şekilde henüz ormandan çıkmadığımın da farkındayım. Özellikle belirsizlik karşısında sabırlı olmayı öğreniyorum. Her günü geldiği gibi kabul ediyor, bedenimi dinliyor ve iyileşmek için bu çok ihtiyaç duyduğum zamanı kendime tanıyorum. Devam eden anlayışınız ve hikayelerinizi benimle cesurca paylaştığınız için hepinize çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu. - LONDRA

Kaynak: İHA

Kate Middleton, Galler, Yerel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Galler Prensesi Kate Middleton, Kanserle Mücadelesinde İlerleme Kaydediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:50 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde ’’SMA’’ eylemi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ''SMA'' eylemi
22:41 Eski Survivor yarışmacılarını finale çakarlı araçla götürdü, cezadan kaçamadı Eski Survivor yarışmacılarını finale çakarlı araçla götürdü, cezadan kaçamadı
22:31 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: ’Allah bana yeter’den daha güzel cümle var mı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: 'Allah bana yeter'den daha güzel cümle var mı?
21:14 Avukat Bedia Teymur: Eylem Tok taksirle ölüme sebebiyetten yargılanabilir Avukat Bedia Teymur: Eylem Tok taksirle ölüme sebebiyetten yargılanabilir
19:04 Kırklareli’ni dolu yağışı vurdu Ortalık savaş alanına döndü Kırklareli'ni dolu yağışı vurdu! Ortalık savaş alanına döndü
23:24 EURO 2024’te VAR kararları stadyum ekranlarına yansıtıldı EURO 2024'te VAR kararları stadyum ekranlarına yansıtıldı
22:27 EURO 2024’e yakışır başlangıç Almanya’dan 18 dakikada 2 gol EURO 2024'e yakışır başlangıç! Almanya'dan 18 dakikada 2 gol
21:59 Kanser tedavisi gören Galler Prensesi Kate Middleton’dan aylar sonra ilk paylaşım Kanser tedavisi gören Galler Prensesi Kate Middleton'dan aylar sonra ilk paylaşım
21:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G7 Zirvesi’nde Papa Franciscus sohbet etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, G7 Zirvesi'nde Papa Franciscus sohbet etti
20:41 Anthony Nwakaeme Trabzonspor’a geri döndü Anthony Nwakaeme Trabzonspor'a geri döndü
20:03 Eylem Tok ile oğlu ABD’de yakalandı Evladını kaybeden baba Özer Aci: Azıcık da olsa yüreğimize su serpildi Eylem Tok ile oğlu ABD'de yakalandı! Evladını kaybeden baba Özer Aci: Azıcık da olsa yüreğimize su serpildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2024 23:57:06. #1.11#
SON DAKİKA: Galler Prensesi Kate Middleton, Kanserle Mücadelesinde İlerleme Kaydediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement