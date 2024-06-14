Galler Prensesi Kate Middleton, Kanserle Mücadelesinde İlerleme Kaydediyor

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Galler Prensesi Kate Middleton, mart ayında kanser olduğunu duyurmasının ardından yaptığı yeni açıklamada, "Son birkaç aydır gelen tüm nazik destek ve cesaretlendirme mesajları beni çok etkiledi. İyi bir ilerleme kaydediyorum" dedi.

İngiltere Kralı III. Charles'ın oğlu Galler Prensi William'ın eşi Galler Prensesi Kate Middleton Mart ayında kanser olduğunu ve kemoterapi gördüğünü duyurmasının ardından durumuyla ilgili sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı. Son birkaç aydır gelen desteğin ve cesaretlendirme mesajlarının kendisini çok etkilediğini belirten Galler Prensesi Middleton, "William ve benim için gerçekten büyük bir farka yol açtı ve bazı zor zamanlarda ikimize de yardımcı oldu. İyi bir ilerleme kaydediyorum ancak, kemoterapi gören herkesin bileceği gibi iyi günler ve kötü günler vardır. O kötü günlerde kendinizi güçsüz ve yorgun hissediyorsunuz. Vücudunuzun dinlenmesine boyun eğmek zorunda kalıyorsunuz. Ama iyi günlerde, kendinizi daha güçlü hissettiğinizde iyi hissetmenin tadını çıkarmak istiyorsunuz" dedi.

Tedavisinin devam ettiğini aktaran Galler Prensesi, "Birkaç ay daha devam edecek. Kendimi yeterince iyi hissettiğim günlerde, okul hayatıyla ilgilenmek, bana enerji ve pozitiflik veren şeylere kişisel zaman ayırmak ve evden küçük küçük iş yapmaya başlamak büyük bir keyif" ifadelerini kullandı.

Kral III. Charles'ın hafta sonu yapılacak Doğum Günü Geçit Töreni'ne katılmayı dört gözle beklediğini aktaran Middleton, "Yaz boyunca birkaç halka açık etkinliğe katılmayı umuyorum, ancak aynı şekilde henüz ormandan çıkmadığımın da farkındayım. Özellikle belirsizlik karşısında sabırlı olmayı öğreniyorum. Her günü geldiği gibi kabul ediyor, bedenimi dinliyor ve iyileşmek için bu çok ihtiyaç duyduğum zamanı kendime tanıyorum. Devam eden anlayışınız ve hikayelerinizi benimle cesurca paylaştığınız için hepinize çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu. - LONDRA