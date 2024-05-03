Gastronomi Atölyesinde Yöresel Yemekler Üretiliyor, Aşçılar Yetiştiriliyor - Son Dakika
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Yerel

Gastronomi Atölyesinde Yöresel Yemekler Üretiliyor, Aşçılar Yetiştiriliyor

Hakkari'de hizmete açılan gastronomi atölyesinde hem yöresel yemekler üretiliyor hem de geleceğin usta aşçıları yetiştiriliyor. Lilyana Kadın Kooperatifinin Ticaret Bakanlığından aldığı hibe desteği ile açılan atölyede, Hakkari kültürü tanıtılıyor ve endemik bitki türlerinden yapılan yöresel yemekler büyük ilgi görüyor. Aynı zamanda atölye, öğlen yemekleri ile de dikkatleri üzerine çekiyor. Kadın aşçılar tarafından işletilen atölye, istihdama katkı sağlamanın yanı sıra aşçı yetiştirme projelerine de destek veriyor.

03.05.2024 19:14
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Gastronomi atölyesinde yöresel yemekler üretiliyor, aşçılar yetiştiriliyor

HAKKARİ - Hakkari'de hizmete açılan gastronomi atölyesinde hem yöresel yemekler üretiliyor hem de geleceğin usta aşçıları yetiştiriliyor.

Lilyana Kadın Kooperatifinin Ticaret Bakanlığından aldığı hibe desteği ile 8 Mart'ta açmış olduğu gastronomi atölyesinde, Hakkari kültürü tanıtıyor. Yöresel yemek ve Türk mutfağı ile harmanlanmış atölyede endemik bitki türlerinden yapılan yöresel yemekler ise büyük ilgi görüyor.

Geleceğin usta şeflerinin de yetiştirildiği mutfak aynı zamanda öğlen yemekleri ile dikkatleri de üzerine çekiyor. Lilyana Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Üyesi Esra Kılıç, amaçlarının aşçılık adı altında öğrenci yetiştirmek olduğunu belirterek, "Aynı zamanda endemik bitkilerle unutulan yöresel yemeklerimizi satışa sunmaktır. Burayı 5 kadın aşçı olarak işletiyoruz. Hem istihdama hem de aşçı yetiştirme projemiz var. Mevsiminde bitkileri toplayıp yemekte kullanıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gastronomi Atölyesinde Yöresel Yemekler Üretiliyor, Aşçılar Yetiştiriliyor - Son Dakika

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