Gastronomi ve Mutfak Sanatları Öğrencileri Eyüpsultan Belediyesi'nin Serasını Ziyaret Etti - Son Dakika
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Gastronomi ve Mutfak Sanatları Öğrencileri Eyüpsultan Belediyesi'nin Serasını Ziyaret Etti

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Öğrencileri Eyüpsultan Belediyesi\'nin Serasını Ziyaret Etti

İstanbul Galata Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü öğrencileri, Eyüpsultan Belediyesi tarafından kurulan seraları ziyaret ederek seracılık hakkında uygulamalı bilgiler edindi.

22.05.2024 10:53  Güncelleme: 10:55
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Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü öğrencileri, seçmeli seracılık dersleri kapsamında Eyüpsultan Belediyesi tarafından Odayeri Mahallesi'nde kurulan seraları ziyaret etti. Öğrenciler burada uygulamalı olarak damla sulama yöntemi, fidelerin ekilme sıklığı, seralarda havalandırma nasıl olmalı, nelere dikkat edilmeli gibi temel bilgileri yerinde öğrendi.

Eyüpsultan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Eyüpsultan'ın ilçe köylerinde tarımsal verimliliği artırmak, bölgesel kalkınmayı sağlamak amacıyla Odayeri Mahallesi'nde kurulan seralar, üniversitelerin tarımla ilgili bölümleri tarafından da ilgi görüyor.

Bu kapsamda Eyüpsultan Belediyesi ile iletişime geçen İstanbul Galata Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları 3. sınıf öğrencileri, Odayeri'ndeki seraları gezerek incelemelerde bulundu. Okudukları bölümde seçmeli seracılık dersi alan öğrenciler, aldıkları teorik eğitimi, uygulamalı olarak da gördü.

"Öğrenciler için keyifli ve verimli bir gezi oldu"

Öğrencileri için verimli ve keyifli bir gezi olduğunu söyleyen Dr. Öğretim Üyesi Alev Yüksel Birsel, "Seraları gezmek için Eyüpsultan Belediyesi ile irtibata geçtik, onlar da bizi davet ettiler. Çok memnun kaldık. Teorik olarak seracılığın en temel bilgilerini derste almışlardı. Burada uygulamalı olarak gördüler. Damla sulama yöntemi, fidelerin ekilme sıklığı, seralarda havalandırma nasıl olmalı, nelere dikkat edilmeli gibi temel bilgileri burada yerinde görmüş oldular. Ayrıca görmediğimiz bir sürü şifalı ve yemeği yapılan bitkiler var, onlar da ilgimizi çekti. Tabi gastronomi öğrencisi oldukları için de ayrıca ilgilendiler" dedi. Serayı gezen öğrenciler seraların ilk mahsulü olan salatalık ve çileklerin de tadına baktı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gastronomi ve Mutfak Sanatları Öğrencileri Eyüpsultan Belediyesi'nin Serasını Ziyaret Etti - Son Dakika

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