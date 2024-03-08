GAÜN\'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği düzenlendi

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Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında, konuşmacılığını Psikolog Seda Ovayolu'nın yaptığı söyleşi düzenlendi

GAÜN Turizm Uygulamalı Otelinde gerçekleşen etkinliğin açılış konuşmasını yapan GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Balat, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün öneminden bahsederek, kadın ve erkek eşitliğine dikkat çekti. Prof. Dr. Balat, "Anayasanın 10'uncu maddesi kadınlar ve erkeklerde eşit haklara sahiptir diyor. Genel bakış açısıyla baktığımızda pekte öyle olmadığını görüyoruz. Kadınlarda okuma ve yazma oranının erkeklerden daha düşük olması ve özellikle üniversiteden sonra iş hayatına katılmaları ve akademik hayata geçişleri açısından kadınlarla erkekler arasında bazı farklılıkların olduğunu görüyoruz. Kadın için başarının bedeli her zaman çok ağır oluyor" dedi.

Prof. Dr. Ayşe Balat, "1930'larda Gazi Mustafa Atatürk'ün kadınlara sağladığı hakları her zaman hatırlayalım. Bu haklara sahip çıkalım ve onun dediği gibi "Toplum kadın ve erkek denilen iki cinsiyet oluşmuştur mümkünümdür ki, bu toplumun yarısı zincirlere bağlı kaldıkça yarısı göklere uçabilsin" o nedenle kadınlara sağladığı hakları lütfen sürekli hatırlayalım, bu haklara sahip çıkalım." diyerek sözlerine Nazım Hikmet Ran'ın "Kadın" şiirini okumasıyla bitirdi.

Konuşmasına 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlayarak başlayan Psikolog Seda Ovayolu ise kadının toplumdaki önemi ve kadının çalışma hayatında yaşadıkları zorluklara değindi.

Konuşmalardan sonra GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Balat, Psikolog Seda Ovayolu'ya belge takdim etti. - GAZİANTEP