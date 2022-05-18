GAÜN'de Arapça bilgi yarışması düzenlendi - Son Dakika
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GAÜN'de Arapça bilgi yarışması düzenlendi

18.05.2022 15:33
GAÜN'de Arapça bilgi yarışması düzenlendi

Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arapça hazırlık sınıfları arasında Geleneksel Arapça Bilgi Yarışması düzenlendi.

Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arapça hazırlık sınıfları arasında Geleneksel Arapça Bilgi Yarışması düzenlendi.

Toplam 250 öğrencinin eğitim gördüğü GAÜN İlahiyat Fakültesi Arapça hazırlık sınıflarından, her sınıf yarışmaya katılmak üzere aralarında 3 temsilci seçerek yarışmaya gönderdi. 10 sınıfı temsilen 30 öğrencinin katıldığı yarışmaya, başta İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Akbaş olmak üzere hazırlık sınıfında derslere giren öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

Jüri üyeliğini Doç. Dr. Mustafa Keskin, Dr. Öğretim Üyesi Samir Omar Sayed ve Öğretim Görevlisi Ahmet Abdullah'ın yaptığı yarışma, Kur'an-ı Kerim Tilaveti ile başladı. Hazırlık Sınıfı Koordinatörü Doç. Dr. Mustafa Keskin ve İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Akbaş'ın konuşmasıyla devam eden programda, yarışma sonunda dereceye giren ilk üç sınıf temsilcileri Ebru Şahin, Rabia Mazlum, Emine Türkel, Sümeyye Dündar, Selma Söğütlü, Zeliha Ergun, Ahmet Cağlayan, Edip Sasunlu ve Mert Aksak'a çeşitli hediyeler verildi. - GAZİANTEP

GAÜN'de Arapça bilgi yarışması düzenlendi
GAÜN'de Arapça bilgi yarışması düzenlendi
GAÜN'de Arapça bilgi yarışması düzenlendi
GAÜN'de Arapça bilgi yarışması düzenlendi
GAÜN'de Arapça bilgi yarışması düzenlendi
GAÜN'de Arapça bilgi yarışması düzenlendi

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Gaziantep Üniversitesi, Mustafa Keskin, Mehmet Akbaş, Arapça, Yerel, Son Dakika

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