GAÜN ve 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı arasında eğitim iş birliği protokolü imzalandı

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Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ile 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı arasında eğitim iş birliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında, 5. Zırhlı Tugay Komutanlığına bağlı personele GAÜN Sürekli Eğitim Merkezi tarafından İngilizce eğitimi verilecek.

GAÜN Senato Odasında gerçekleşen eğitim protokolü imza programına 5. Zırhlı Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Erdin Kaya ile GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın tarafından imzalandı.

5. Zırhlı Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Erdin Kaya eğitim ile ilgili işbirliklerini önemsediklerini belirterek, katkılarından dolayı GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın'a teşekkür etti.

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın ise yaptığı konuşmada protokolün her iki kuruma hayırlı olmasını diledi.

Protokole, 5. Zırhlı Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Erdin Kaya ile GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın'ın yanı sıra GAÜN Genel Sekreteri Dr. Muhammet Musa Budak, GÜSEM Müdür Prof. Dr. İbrahim Giritlioğlu, GÜSEM Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Zeki Sunar ile GÜSEM personeli katıldı. - GAZİANTEP