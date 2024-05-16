Gazeteci, belediyede temizlik görevine verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Gazeteci, belediyede temizlik görevine verildi

Gazeteci, belediyede temizlik görevine verildi

Samsun'da yıllardır çalıştığı belediyenin basın biriminden aynı partiden başka bir yönetime geçmesinin ardından 'temizlik görevine' verilen gazeteci, mücadelesine destek istedi.

16.05.2024 17:26  Güncelleme: 17:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da yıllardır çalıştığı belediyenin basın biriminden aynı partiden başka bir yönetime geçmesinin ardından 'temizlik görevine' verilen gazeteci, mücadelesine destek istedi.

Yıllarca gazetecilik görevini sürdüren, Cumhurbaşkanlığı tarafından verilen basın kartı sahibi Gazeteci Zerrin Somuncu, 2019 yılından bu yana gazeteci unvanıyla çalıştığı Atakum Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden alınarak temizlik görevlisi olarak görevlendirildi. Temizlik görevlisi olarak yeni görevine başlayan Somuncu, yaşadığı durumu anlatarak destek istedi.

Yaşadığı durumun büyük bir haksızlık olduğunu söyleyen gazeteci Zerrin Somuncu, "Görevim tebliğ edildiğinde görev yerime gittim ve benimle düğün salonu müdürü olarak tanıştırılan amirimden yeni görevlerimi 'Hep pırıl pırıl olmalı' uyarısıyla sözlü olarak aldım ve ardından yeni görevimi yapmaya başladım. Konunun haksızlığının farkında olan belediye bürokratlarının ve bağlı bulunduğum meslek örgütlerinin çabalarına rağmen, başkanlık makamı ile haksızlığın düzeltilmesi konusundaki günlerce süren olumlu iletişimler maalesef sonuçsuz kaldı. Ekibimizdeki fotoğrafçı arkadaşımız Fen İşleri Müdürlüğü'nde taş parke döşeme görevine, kameraman arkadaşımız da Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde sokak süpürgecisi görevine sürüldü. Her 2 mesai arkadaşım da tıpkı benim gibi işlerini kaybetmemek için yeni görevlerine başladı. Görevlendirilmelerden önce ise ekibimizden 3 kişinin de işine son verildi" dedi.

Haksızlığa uğradığını belirten Somuncu, "Bu süreçteki tüm toplantı taleplerim sonuçsuz kaldı. 'Öğleden sonra geleceğiz', 'Yarın geleceğiz' denilerek toplantı süreci uzatıldı ve o toplantı hiç yapılmadı. Birim müdürümüzle birebir görüşmemiz engellendi. Suç isnat edildi ve 'oturtulduğumuz' odanın önünde 'oturması' için görevlendirilen iki personel tarafından gerek sözlü gerekse jest ve mimiklerle baskı yapıldı. Halka hizmet vermekle sorumlu kurumların yapısına ve işlevselliğine ağır zarar veren 'sürgün zihniyeti'nin son icraatının dimdik karşısında duruyor, mücadelemde yanımda olmanızı diliyorum" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Samsun, Belediye, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gazeteci, belediyede temizlik görevine verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:14 28 Şubat’tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi 28 Şubat'tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi
23:32 İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor
23:24 Kobani Davası’ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak Kobani Davası'ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak
21:26 Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken ’’Kobani’’ davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken ''Kobani'' davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz
15:33 Kobani Davası’nda karar Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti Kobani Davası'nda karar! Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti
00:28 Dışişleri Bakanlığı’na 3 yeni bakan yardımcısı Dışişleri Bakanlığı'na 3 yeni bakan yardımcısı
23:50 Beştepe’den Kobani Davası’yla ilgili ilk açıklama geldi Beştepe'den Kobani Davası'yla ilgili ilk açıklama geldi
23:30 Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ’’dabke’’ dansı yaptı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ''dabke'' dansı yaptı
23:03 Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 5 madalya kazandı Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 5 madalya kazandı
23:01 Taraftarlar kahroldu 120 yıllık kulüp iflas etti Taraftarlar kahroldu! 120 yıllık kulüp iflas etti
22:31 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2024 04:15:20. #1.13#
SON DAKİKA: Gazeteci, belediyede temizlik görevine verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement