Gazeteci, belediyede temizlik görevine verildi

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Samsun'da yıllardır çalıştığı belediyenin basın biriminden aynı partiden başka bir yönetime geçmesinin ardından 'temizlik görevine' verilen gazeteci, mücadelesine destek istedi.

Yıllarca gazetecilik görevini sürdüren, Cumhurbaşkanlığı tarafından verilen basın kartı sahibi Gazeteci Zerrin Somuncu, 2019 yılından bu yana gazeteci unvanıyla çalıştığı Atakum Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden alınarak temizlik görevlisi olarak görevlendirildi. Temizlik görevlisi olarak yeni görevine başlayan Somuncu, yaşadığı durumu anlatarak destek istedi.

Yaşadığı durumun büyük bir haksızlık olduğunu söyleyen gazeteci Zerrin Somuncu, "Görevim tebliğ edildiğinde görev yerime gittim ve benimle düğün salonu müdürü olarak tanıştırılan amirimden yeni görevlerimi 'Hep pırıl pırıl olmalı' uyarısıyla sözlü olarak aldım ve ardından yeni görevimi yapmaya başladım. Konunun haksızlığının farkında olan belediye bürokratlarının ve bağlı bulunduğum meslek örgütlerinin çabalarına rağmen, başkanlık makamı ile haksızlığın düzeltilmesi konusundaki günlerce süren olumlu iletişimler maalesef sonuçsuz kaldı. Ekibimizdeki fotoğrafçı arkadaşımız Fen İşleri Müdürlüğü'nde taş parke döşeme görevine, kameraman arkadaşımız da Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde sokak süpürgecisi görevine sürüldü. Her 2 mesai arkadaşım da tıpkı benim gibi işlerini kaybetmemek için yeni görevlerine başladı. Görevlendirilmelerden önce ise ekibimizden 3 kişinin de işine son verildi" dedi.

Haksızlığa uğradığını belirten Somuncu, "Bu süreçteki tüm toplantı taleplerim sonuçsuz kaldı. 'Öğleden sonra geleceğiz', 'Yarın geleceğiz' denilerek toplantı süreci uzatıldı ve o toplantı hiç yapılmadı. Birim müdürümüzle birebir görüşmemiz engellendi. Suç isnat edildi ve 'oturtulduğumuz' odanın önünde 'oturması' için görevlendirilen iki personel tarafından gerek sözlü gerekse jest ve mimiklerle baskı yapıldı. Halka hizmet vermekle sorumlu kurumların yapısına ve işlevselliğine ağır zarar veren 'sürgün zihniyeti'nin son icraatının dimdik karşısında duruyor, mücadelemde yanımda olmanızı diliyorum" diye konuştu. - SAMSUN