Gazeteci-Yazar Ayhan Türkez kitabını imzaladı - Son Dakika
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Gazeteci-Yazar Ayhan Türkez kitabını imzaladı

18.05.2022 15:47
Gazeteci-Yazar Ayhan Türkez kitabını imzaladı

İhlas Haber Ajansı Erzurum Bölge Müdürü Gazeteci Yazar Ayhan Türkez, Doğu Anadolu Erzurum Kitap Fuarında 'Karla Yolları Ayırdım" adlı kitabını okuyucularına imzaladı.

İhlas Haber Ajansı Erzurum Bölge Müdürü Gazeteci Yazar Ayhan Türkez, Doğu Anadolu Erzurum Kitap Fuarında 'Karla Yolları Ayırdım" adlı kitabını okuyucularına imzaladı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği ve 6 gün önce açılışı yapılan Doğu Anadolu Erzurum Kitap Fuarı ziyaretçilerini ağırlıyor. 9 gün boyunca seçkin yazarları okuyucuyla buluşturacak olan fuarda 20 şair ve yazar TYB Erzurum Şubesi'nin standında kitaplarını imzalamaya devam ediyor.

Türkiye Yazarlar Birliği standında bugün düzenlenen imza gününde okuyucularına "Karla Yollarımı Ayırdım" isimli kitabını imzalayan İhlas Haber Ajansı Erzurum Bölge Müdürü Gazeteci Yazar Ayhan Türkez, okuyucularıyla da sohbet etme imkanı buldu. TYB standında yazar Ömer Karakuş, yazar Abdulnasır Kırmışoğlu'da kitaplarını imzaladı.

Yoğun ilgi gören ve özellikle basın camiasının yakından ilgilendiği stantta duygu ve düşüncelerini paylaşan Türkez, gazetecilik hatırlarının yer aldığı kitabını standı ziyaret eden meslektaşlarına da hediye etti. - ERZURUM

Gazeteci-Yazar Ayhan Türkez kitabını imzaladı
Gazeteci-Yazar Ayhan Türkez kitabını imzaladı
Gazeteci-Yazar Ayhan Türkez kitabını imzaladı
Gazeteci-Yazar Ayhan Türkez kitabını imzaladı
Gazeteci-Yazar Ayhan Türkez kitabını imzaladı
Gazeteci-Yazar Ayhan Türkez kitabını imzaladı
Gazeteci-Yazar Ayhan Türkez kitabını imzaladı
Gazeteci-Yazar Ayhan Türkez kitabını imzaladı
Gazeteci-Yazar Ayhan Türkez kitabını imzaladı
Gazeteci-Yazar Ayhan Türkez kitabını imzaladı
Gazeteci-Yazar Ayhan Türkez kitabını imzaladı
Gazeteci-Yazar Ayhan Türkez kitabını imzaladı

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Kaynak: İHA

Büyükşehir Belediyesi, İhlas Haber Ajansı, Doğu Anadolu, Erzurum, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gazeteci-Yazar Ayhan Türkez kitabını imzaladı - Son Dakika


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