Gazeteci Yerli son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Gazeteci Yerli son yolculuğuna uğurlandı

12.05.2022 09:22
Gazeteci Yerli son yolculuğuna uğurlandı

Kars Kuzeydoğu Gazeteciler Cemiyeti üyesi, gazeteci Muharrem Yerli, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kars Kuzeydoğu Gazeteciler Cemiyeti üyesi, gazeteci Muharrem Yerli, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Yaklaşık 30 yıldır kentte gazetecilik yapan, Serhat TV'de program yapımcılığı, haber müdürlüğü ve Genel Yayın Yönetmenliği görevini üstlenen ve 2004 yılında Kars Bora Gazetesini kurarak yerel gazete yayınını sürdüren Muharrem Yerli dün sabah saatlerinde Faikbey Caddesinde evden çarşıya gelirken kalp krizi geçirdi. Kafkas Üniversitesi araştırma hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Muharrem Yerli'nin cenazesi Kars Kuzeydoğu Gazeteciler Cemiyeti önünde düzenlenen uğurlama töreninin ardından doğum yeri olan Arpaçay ilçesine bağlı Polat Köyünde toprağa verildi. Kars Kuzeydoğu Gazeteciler Cemiyeti önünde düzenlenen törene siyasi parti temsilciler, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, Gazeteciler Cemiyeti üyeleri ve çok sayıda seveni katıldı.

Kars Kuzeydoğu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yargıç Harmankaya Muharrem Yerli'nin arkasında hoş bir seda bıraktığını belirtti.

Harmankaya, "Merhum kardeşimiz Muharrem Yerli arkasında hoş bir seda bırakarak dönenlerden birisi. Yerli, şehir milliyetçisi ve Kars sevdalısı bir meslektaşımız. Onu kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Cemiyetimizin 30 yıllık üyesi ve çalışma arkadaşımızdı. Mesleği için çile çeken ve bedel ödemeyi her zaman göze alan ve bundan da çekinmeyen bir abimizdi. Çalışması ve duruşu ile Basın camiasının her zaman örnek aldığı bir kişilik idi. Kendisini çok genç bir yaşta kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Kendisi Kars basınına çok değerli eserler kazandırmıştır. Yerelden ulusala taşıdığı programları ve yazıları ile kendisi her zaman minnetle hatırlanacaktır. Gerçek bir gazeteci kişiliğe sahip dava adamıydı. Bizim için bir öğretmen ve bir abi idi. Kendisini özleyeceğiz ve hep güzel anılarla anacağız. Camiamızın, ailesinin ve sevenlerinin başı sağ olsun" dedi.

Damga Gazetesi sahibi ve İstanbul Gazeteciler Dernek Başkanı Mehmet Mert ise meslektaşı ve arkadaşını son yolculuğuna uğurlamanın hüznü içerisinde olduğunu kaydetti.

Gazeteciler Cemiyeti önünde düzenlenen törenin ardından Yerli, Polat köyünde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. - KARS

Gazeteci Yerli son yolculuğuna uğurlandı
Gazeteci Yerli son yolculuğuna uğurlandı
Gazeteci Yerli son yolculuğuna uğurlandı
Gazeteci Yerli son yolculuğuna uğurlandı
Gazeteci Yerli son yolculuğuna uğurlandı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gazeteci Yerli son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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