Gazi Astsubay Celalettin Emre Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gazi Astsubay Celalettin Emre Son Yolculuğuna Uğurlandı

Gazi Astsubay Celalettin Emre Son Yolculuğuna Uğurlandı
01.07.2026 18:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Menteşe ilçesinde hayatını kaybeden gazi Celalettin Emre, askeri törenle defnedildi.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde hayatını kaybeden 61 yaşındaki emekli astsubay gazisi Celalettin Emre, düzenlenen askeri cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde görev yapan, Menteşe ilçesi doğumlu gazi Celalettin Emre, geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından tedavi gördüğü hastanede 61 yaşında yaşamını yitirdi.

1992 yılında Erzurum'un Oltu ilçesinde görev yaptığı sırada gazi olan ve uzun yıllar kamu hizmetinde bulunan Emre'nin vefatı, ailesi, yakınları, mesai arkadaşları ve sevenlerini yasa boğdu.

Merhum Celalettin Emre için bugün Menteşe Muslihittin Camii'nde ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine; Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, eski Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, jandarma personeli, protokol üyeleri, ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Türk bayrağına sarılı tabutla Emre, kılınan cenaze namazının ardından omuzlarda taşınarak Yeni Mezarlık'ta toprağa verildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Menteşe, Muğla, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gazi Astsubay Celalettin Emre Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Araç sahipleri dikkat: Kaputu açmak hayatının hatası oldu Araç sahipleri dikkat: Kaputu açmak hayatının hatası oldu
Keşan Belediye Başkanı CHP’den istifa edip AK Parti’ye katıldı Keşan Belediye Başkanı CHP'den istifa edip AK Parti'ye katıldı
Kulağında boynuz çıkan keçi görenleri şaşırttı Kulağında boynuz çıkan keçi görenleri şaşırttı
Edirne’de kavurucu sıcaklar asfaltı eritti: Belediye ekipleri yola kum serdi Edirne'de kavurucu sıcaklar asfaltı eritti: Belediye ekipleri yola kum serdi
ABD Yüksek Mahkemesi, Trump’ın doğumla kazanılan vatandaşlığa getirdiği kısıtlamaları reddetti ABD Yüksek Mahkemesi, Trump'ın doğumla kazanılan vatandaşlığa getirdiği kısıtlamaları reddetti
Rusya, Türkiye’ye 2 adet yangın söndürme uçağı gönderiyor Rusya, Türkiye'ye 2 adet yangın söndürme uçağı gönderiyor

19:09
Galatasaray’dan Jhon Duran’ın sözleşmesine özel madde İşte oyuncunun alacağı maaş
Galatasaray'dan Jhon Duran'ın sözleşmesine özel madde! İşte oyuncunun alacağı maaş
18:58
Beşiktaş’ta ayrılık: 1. Lig’e gitti
Beşiktaş'ta ayrılık: 1. Lig'e gitti
18:10
TBMM’de gergin anlar: AK Parti ve CHP’li vekiller arasında Deniz Göktaş tartışması
TBMM'de gergin anlar: AK Parti ve CHP'li vekiller arasında Deniz Göktaş tartışması
16:56
Hindistan değil Ege’nin incisi Hareket edecek yer kalmadı
Hindistan değil Ege'nin incisi! Hareket edecek yer kalmadı
16:16
Genç kadın dehşet anlarını anlattı: İlişkiye girmek istedi, hayır deyince boğuşma başladı
Genç kadın dehşet anlarını anlattı: İlişkiye girmek istedi, hayır deyince boğuşma başladı
15:40
Trump’tan Doha müzakereleriyle ilgili açıklama: İran’la çok iyi anlaşıyoruz
Trump'tan Doha müzakereleriyle ilgili açıklama: İran'la çok iyi anlaşıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2026 19:12:13. #7.13#
SON DAKİKA: Gazi Astsubay Celalettin Emre Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.