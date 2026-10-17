Gazi Huzurevi sakinleri, Elazığ'da kurum müdürleriyle kitapların dünyasında buluştu - Son Dakika
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Gazi Huzurevi sakinleri, Elazığ'da kurum müdürleriyle kitapların dünyasında buluştu

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Gazi Huzurevi sakinleri, Elazığ\'da kurum müdürleriyle kitapların dünyasında buluştu
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Elazığ'da 'İyilik Var' gönüllülük platformu kapsamında kurum müdürleri, Gazi Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek huzurevi sakinleriyle kitap okudu. Ziyarette büyüklerin anıları dinlendi ve tecrübeleri paylaşıldı.

Elazığ'da, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan "İyilik Var" gönüllülük platformu çerçevesinde huzurevi sakinleriyle anlamlı bir buluşma gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "İyilik Var" gönüllülük platformu çerçevesinde, Elazığ'daki kurum müdürleri büyüklerle bir araya gelerek gönüllere dokunan bir etkinliğe imza attı. Vali Yardımcısı Armağan Turan, Adalet Komisyonu Başkanı Abdullah Güray Şahin, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Serdar Demirci ile kurumların bölge müdürleri ve il müdürleri, Gazi Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünü ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette huzurevi sakinleriyle yakından ilgilenen heyet, büyüklerle birlikte kitap okuyarak kitapların dünyasında keyifli bir yolculuğa çıktı. Kitap okuma etkinliğinin ardından samimi sohbetler gerçekleştirildi. Büyüklerin anılarının dinlendiği, tecrübelerinin paylaşıldığı buluşmada sevgi, saygı ve dayanışmanın önemi bir kez daha vurgulandı.

Kaynak: İHA
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