Gazi Süleyman Efe Vali Hüseyin Aksoy\'u ziyaret etti

Malatya Yaylatepe ilçesinde vatani görevini yaparken teröristlerle çıkan çatışmada gazi olan Süleyman Efe Vali Hüseyin Aksoy'u ziyaret etti.
Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'u Mardin Yaylatepe ilçesinde vatani görevini yaparken teröristlerle çıkan çatışmada yaralanarak gazi olan Süleyman Efe ve eşi Özlem Efe ziyarette bulundu. Ziyaretin ardından anı fotoğrafı çekinerek ziyareti sonlandırdı. - ESKİŞEHİR
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