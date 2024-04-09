Gazi Yusuf Kıyışkan, şehit ailelerini ve gazileri ziyaret etti

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Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şube Başkanı Gazi Yusuf Kıyışkan, yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit aileleri ve gazileri evlerinde ziyaret ederek bayramlarını tebrik etti.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şube Başkanı Gazi Yusuf Kıyışkan ve yönetimi, yarın başlayacak olan Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit ailelerini ve gazileri ihmal etmedi. Evlerinde bir dizi ziyaret gerçekleştiren Kıyışkan ve yönetimi hem ailelerin bayramlarını tebrik etti hem de istek ve şikayetlerini yerinde dinleme imkanı buldu. Şehit ailelerini ve gazilerin bayram dolayısıyla unutulmaması ve mutlaka ziyaret edilmesi gerektiğinin altını çizen Kıyışkan, "Şehitlerimizin ve gazilerimizin bize emanet etiği vatanımızda, bir kez daha bayram coşkusunu ve sevincini hep birlikte yaşayacağımızın, memnuniyeti ve huzurunu duyuyorum. Bu mübarek zaman dilimi, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmenin, sevgi ve saygıyı daha da derinleştirmenin bir vesilesi olarak karşımıza çıkıyor. Unutmayalım ki Şehitlerimiz vatan ve millet uğruna anneleri, babaları, eşleri, çocukları, sevdikleri ve canlarından fedakarlık etiler. Şehitlerimizin ve Gazilerimizin kahramanlığı ve fedakarlığı sayesinde vatanımız inşallah sonsuza kadar payidar. Onların aziz hatıralarını yaşatmak ve yad etmek, bizler için bir borç ve asıl bayram coşkumuzun temelidir. Bizlere bu güzel vatanı armağan eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Onların azim ve cesaretiyle yükselen bayrağımızın altında, birlik ve beraberlik içinde nice bayramlara erişeceğimizi bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Ramazan Bayramı vesilesiyle, birlikte olmanın ve sevdiklerimizle paylaşmanın mutluluğunu yaşarken, dualarımızda şehitlerimizi ve gazilerimizi unutmayalım. Ziyaretlerimizde onları da unutmayalım. Bu vesile ile başta Şehit Anne Babalarımız ve Gazilerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyor, bayramın milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa huzur, barış ve mutluluk getirmesini diliyorum" dedi. - MANİSA