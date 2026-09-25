Gaziantep Araban\'da dökülgen üzüm hasadıyla gün pekmezi yapımına başlandı

Gaziantep'in Araban ilçesinde bağ bozumu zamanı gelmesiyle birlikte gün pekmezi yapımına başlandı.

Araban ilçesi kırsalında bulunan üzüm bağlarında her yıl son bahar aylarında hasadı yapılan yüksek şeker oranına ve aromaya sahip olan dökülgen üzüm çeşidi ile geleneksel ve oldukça zahmetli bir yöntem olan gün pekmezi (gün balı) yapımına başlandı. Kırsal Esentepe Mahallesi'nde üzüm üreticisi Hüseyin Mandallı, hasat ettikleri üzümlerden kaynatma süresi çok daha kısa tutulan ve kıvam alması için doğal güneş ışığının altında günlerce bekletilen gün pekmezi yapımına başladıklarını ve yapım aşamalarının çok zahmetli olduğunu söyledi.

Araban Ziraat Odası ve Sarımsak Üretici Birliği Başkanı Hasan Altun ise gün pekmezinin insan sağlığına sayısız fayda sunan güçlü bir şifa kaynağı olduğunu vurguladı. Altun, "Çiftçilerimizin her yıl sonbahar mevsiminde doğal olarak yaptığı gün pekmezleri yoğun ilgi görüyor" dedi.