Gaziantep Araban ilçesinde kurban kesim yerleri belirlendi

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Gaziantep'in Araban ilçesinde kurban kesim yerlerini belirlendi.

Gaziantep Araban ilçesinde Kurban Bayramı'nda kesim yapılacak yerler belirlendi. Araban Belediyesi'nden yapılan açıklamada kurban kesim yerleri olarak semt pazarı, GASKİ arıtma tesisi yanındaki mezbahane ile Yeni Altıntaş Mahallesi'ndeki Mobil Mezbahane olarak belirlendiği vurgulandı. Açıklamada kurban kesim yerlerinde gerekli tüm temizlik işlerinin de tamamlanarak Arabanlılara hijyenik ortamda kurban ibadetlerini yerini getirmelerinin sağlandığı vurgulandı. - GAZİANTEP