Gaziantep Bakırcılar Çarşısı Bayram Tatilinde Yoğunluk Yaşadı

Yerel

Bayram tatilinin sekizinci gününde, Gaziantep'in ünlü Bakırcılar Çarşısı'nda yoğunluk had safhaya ulaştı. Hem yerli hem de yabancı turistlerin akın ettiği çarşıda, "iğne atsan yere düşmez" deyimi adeta canlandı.

Tarihi dokusu ve eşsiz el işçiliği ürünleriyle ünlü olan Gaziantep Bakırcılar Çarşısı, bayram tatili boyunca ziyaretçi akınına uğradı. Çarşı esnafı, yoğunluktan memnun kaldıklarını belirtirken, turistler ise Gaziantep'in zengin kültürünü ve sanatını yakından deneyimleme fırsatı buldukları için mutlu olduklarını ifade ettiler.

"Esnaf olarak bu yoğunluktan çok memnunuz"

Çarşıda yaşanan yoğunluk yerel ekonomiye de olumlu yansıdı. Satışların arttığını söyleyen esnaf Mahmut Kanuşağı, "65 yıldır bakır işiyle uğraşıyorum. 80 yaşındayım ve çok sağlıklıyım. Gördüğünüz gibi tatile gelenlere hürmet ediyoruz. Ürünlerimizi satıyoruz ve para kazanıyoruz. Esnaf olarak bu yoğunluktan çok memnunuz. Satışlardan ve gelen vatandaşlardan da oldukça memnunuz. Gelen yerli ve yabancı turistler, bakır ürünleri çok beğeniyor ve satın alıyorlar" dedi.

"Bundan sonra devamlı geleceğiz"

Gaziantep'i ziyaret eden turistler, çarşının kendine has atmosferi ve kaliteli bakır ürünleri karşısında hayran kaldıklarını belirten Oktay Ölmez isimli vatandaş, "İlk defa Gaziantep'e geldik ve çok beğendik. Yemeklerinden çok memnun kaldık. Bayram yoğunluğu var şu anda burada. Fakat her şey çok güzel. Bu kültürü gelip görmek bizi çok mutlu etti. İnşallah bundan sonra devamlı geleceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP