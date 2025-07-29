Gaziantep Belediyesi\'nden Çalışanlarına Özel Konut Projesi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, çalışanlarının barınma ihtiyacını karşılamaya yönelik örnek bir projeyi daha hayata geçiriyor. GBB Konut A.Ş. ile BEM-BİR-SEN Gaziantep Şubesi arasında imzalanan protokolle, belediye personelinin uygun şartlarda konut sahibi olması hedefleniyor.

Kuzeyşehir ve Güneyşehir bölgelerinde yer alan 14 bin konutluk dev projede, sendika üyelerine yönelik başvurular 4 Ağustos 2025 tarihinde başlayacak. Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyeciliğin en somut örneklerinden biri olan bu projeyle çalışanlarının yaşam standardını yükseltmeyi amaçlıyor.

Proje kapsamında 2+1 ve 3+1 daireler için başvuru yapılabilecek. Anlaşmalı bankalar aracılığıyla uygun faiz oranlarıyla kredi imkanı sunulacak. Başvurular, 4-22 Ağustos 2025 tarihleri arasında BEM-BİR-SEN Gaziantep Şube Başkanlığı tarafından alınacak. Detaylar için www.gbbkonut.com.tr adresi ziyaret edilebilir.

"Herkesin kira korkusu yaşamadan uyuduğu bir şehir inşa ediyoruz"

Barınma sorununun kişisel bir mesele olduğunu vurgulayan Başkan Şahin, "Memur olmanın kolay olmadığını biliyoruz. Bu görev, iddia ve fedakarlık ister. Türkiye Yüzyılı belediyeciliğini Gaziantep'te ete kemiğe büründüren asıl kahramanlar sizlersiniz. Gerçek olan sizsiniz. Ben de kiracı olmanın zorluğunu yaşadım. Bu yüzden bugün, memurumuzun da vatandaşımızın da kira yükü altında ezilmemesi için bu projeleri hayata geçiriyoruz. Kuzeyşehir ve Güneyşehir'de büyük bir konut seferberliği başlattık. Amacımız herkesin başını yastığa kira korkusu yaşamadan koyabilmesi. Bu sadece belediye projesi değil, aynı zamanda bir devlet politikasıdır" dedi.

"Bu projede, empatiyle yöneten bir başkan var"

BEM-BİR-SEN Genel Başkanı Levent Uslu da konuşmasında, "Gaziantep'te bir Fatma Şahin gerçeği var. Kentin dört bir yanında yapılan çalışmaları gördükçe gurur duyuyorum. Bu projede emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum. Bu yaklaşım, çalışanını kendi yerine koyan bir yönetim anlayışıdır. Başkanımız, 'Benim çalışanım çocuğuna bir şey alabilsin, evine bir tas daha fazla götürebilsin' diye düşünerek bu adımı attı. Bu empatiyle yapılan bir iştir" diye konuştu. - GAZİANTEP