Gaziantep Büyükşehir asfalt çalışmalarına aralıksız devam ediyor - Son Dakika
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Gaziantep Büyükşehir asfalt çalışmalarına aralıksız devam ediyor

Gaziantep Büyükşehir asfalt çalışmalarına aralıksız devam ediyor
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yaz sezonunun başlaması ve hava şartlarının elverişli hale gelmesiyle birlikte asfaltlama çalışmalarını kent genelinde aralıksız sürdürüyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yaz sezonunun başlaması ve hava şartlarının elverişli hale gelmesiyle birlikte asfaltlama çalışmalarını kent genelinde aralıksız sürdürüyor.

Kentin ulaşım altyapısını güçlendirmek, yol konforu ve trafik güvenliğini artırmak, ayrıca yeni imar yollarını ulaşıma kazandırmak amacıyla başlatılan asfaltlama çalışmaları planlanan program doğrultusunda devam ediyor.

Asfalt sezonunun açılmasıyla birlikte Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, 7 gün 24 saat esasına göre şehrin dört bir yanında sıcak asfalt serimi, sathi kaplama ve asfalt yenileme çalışmalarını yoğun bir tempoyla yürütüyor.

Gece gündüz mesai sürüyor

Ekipler, kısa süre içerisinde kent genelinde 47 farklı noktada toplam 40 kilometre sıcak asfalt serimi ile 60 kilometre sathi kaplama çalışmasını tamamladı. Gece vardiyasında da çalışmalarını sürdüren ekipler, Adliye Kavşağı ile Beykent Kavşağı arasında toplam 11,5 kilometrelik gidiş-dönüş güzergahta asfalt serimini aralıksız sürdürüyor.

Kentin önemli ulaşım akslarından Turgut Özal Bulvarı'nda yürütülen toplam 11 kilometrelik yol ve asfalt yenileme projesi de planlanan takvim doğrultusunda devam ederken, Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde asfalt yenileme çalışmaları kesintisiz şekilde sürüyor. Araban ilçesinde Şerif Peri Mahallesi, Yeşilova Mahallesi'ndeki Bağcılar Caddesi ile Çim Sokak, Stad Sokak, Arı Sokak, Halı Sokak ve Hacı Muhtar Sokak'ta, ayrıca Fevzi Çakmak Mahallesi Karacaören Caddesi ile Cumhuriyet Okulu Sokak'ta sıcak asfalt serimi tamamlandı. Şahinbey ilçesinde Ortaklar Mahallesi ile Sarıkaya Mahallesi arasındaki sathi kaplama çalışmaları da tamamlanırken, Bağlarbaşı, Ertuğrul Gazi, Güneş, 60. Yıl, Güneyşehir Sanayi, Gazikent, Karşıyaka ve Güzelvadi mahalleleri ile Kürüm-Çörekli güzergahında asfalt yama çalışmaları devam ediyor.

Nizip'te mahalle yolları yenilendi

Nizip ilçesinde de ulaşım konforunu artırmaya yönelik çalışmalar kapsamında Güzelköy-Gülkaya-Kumla ile Ekinci-Kuruyazı mahalleleri arasındaki yollarda sathi kaplama çalışmaları tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yıl boyunca ihtiyaç duyulan tüm bölgelerde asfaltlama faaliyetlerini sürdürerek Gazianteplilerin daha konforlu, güvenli ve hızlı ulaşım imkanına kavuşması için çalışmalarına aralıksız devam edecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziantep Büyükşehir asfalt çalışmalarına aralıksız devam ediyor - Son Dakika

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