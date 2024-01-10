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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den Regaip Kandili ve Üç Aylar Mesajı - Son Dakika
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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den Regaip Kandili ve Üç Aylar Mesajı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Regaip Kandili ve üç ayların başlamasıyla bir mesaj yayımladı. Şahin mesajında, Regaip Kandili'nin, mübarek üç ayların manevi ikliminin ilk esintisi olduğunu vurguladı. Regaip Kandili'nin aynı zamanda Yüce Rabbimizin rahmet ve ihsanının bollaştığı bir gece olduğunu ifade eden Şahin, bu gece her zamankinden daha fazla Cenab-ı Allah'a yaklaşma gayretinde bulunmak gerektiğini belirtti. Şahin, üç ayların Müslümanlar için manevi bir hasat mevsimi olduğunu ve bu fırsatın iyi değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca, geçtiğimiz yıl yaşanan felaketin milleti birlik olmaya teşvik ettiğini ve bu birlik ruhunun maneviyatta ve iç dünyada iyilik, yardımseverlik ve birlik olma ruhunu canlı tutacağını ifade etti. Şahin, ülkemizin ve bütün İslam aleminin üç aylarını ve Regaip Kandili'ni tebrik ederek, hayırlara vesile olmasını diledi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin\'den Regaip Kandili ve Üç Aylar Mesajı
10.01.2024 - 14:54,
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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Regaip Kandili ve üç ayların başlamasıyla bir mesaj yayımladı.

Şahin mesajında, Regaip Kandili'nin, mübarek üç ayların manevi ikliminin ilk esintisi olduğunu vurguladı. Regaip Kandili'nin aynı zamanda Yüce Rabbimizin rahmet ve ihsanının bollaştığı bir gece olduğunu ifade eden Şahin, "Bu gece her zamankinden daha fazla Cenab-ı Allah'a yaklaşma gayretinde bulunmak gerekir" dedi ve mesajına şöyle devam etti: "Bu gece, sevgili peygamberimizin mübarek dilinden dökülen dua olmuştur. Bu gece, mübarek üç ayların manevi sofrasına ve bereket iklimine açılan bir kapı olmuştur. Bu kapıdan girebilip, mutlu kurtuluşu müjdeleyen bu gecenin feyzinden, ihsanından ve bereketinden faydalanıp, rahmet peygamberinin duasıyla süslenen bu mübarek gecede vatanımız, milletimiz ve birlik ruhumuzun daimi olması için dua edelim. Üç aylar, Müslümanlar için manevi bir hasat mevsimidir. Bunu iyi değerlendirmek ve mevsimin manevi hasatını toplamak her Müslüman için büyük bir fırsattır.

Geçtiğimiz yıl içerisinde millet olarak çok zorlu bir imtihandan geçtik. Asrın felaketini yaşadık. Millet olarak birlik olup ayağa kalkmak için var gücümüzle çalıştık. Bizim milletimiz bu zorlu mücadelede kardeşini yalnız bırakmadı, akın akın yardımlar geldi. Bu felaket bize bir kere daha gösterdi ki biz biriz, birimizin canı yansa hepimizin yüreği kanar. Bu sebeple maneviyatımızda, iç dünyamızda iyilik, yardımseverlik ve birlik olma ruhu oldukça umut hep var olacaktır.

Bugün ve gecelerin en iyi şekilde değerlendirilerek, her zaman ihtiyaç duyduğumuz, sevginin tüm insanlar arasında yayılması dileğiyle, ülkemizin ve bütün İslam aleminin üç aylarını ve Regaip Kandili'ni tebrik eder, hayırlara vesile olmasını dilerim" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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