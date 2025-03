Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin\'den Ramazan Bayramı Mesajı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin mesajında, bayramların insanları birleştiren, yürekleri bütünleştiren, kardeşliği pekiştiren, kırgınlıkları tamir eden ilahi bir armağan olduğunu ifade etti.

Sevgi, saygı ve hoşgörü iklimi içerisinde yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerinin yaşandığı üç ayların ardından, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan Ramazan ayının da nihayete erdiğini vurgulayan Şahin, yeni umutlarla bir bayrama daha kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını aktardı.

Başkan Şahin, bayramları anlamlı kılan şeyin, can taşıyan her varlığın bu iyilik ve güzellik ikliminden en güzel şekilde istifade etmesi olduğunu ifade ederek, "Bayramları anlamlı kılan, can taşıyan her varlığın bu iyilik ve güzellik ikliminden en güzel şekilde istifade etmesidir. Dolayısıyla acı, hüzün ve gözyaşının kuşattığı dünyamızda, bütün müminler olarak aynı hissiyatı ve aynı sevinci yaşamak adına birlik beraberliğimizi, kardeşlik duygularımızı, gönül köprülerimizi onarmak ve güçlendirmek bayramların bizlere yüklediği en önemli görev olmalıdır. Bizi biz yapan önemli değerlerimizden olan bayramlarımız ve getirdiği maneviyatın muhafazası geleceğe dair en büyük güvencelerimizdendir. Bayramların ruhunu ve coşkusunu, bayramların vesile kıldığı kardeşlik duygularını uzun asırlar boyu içimize sindirmiş, bu maneviyatı tüm yıla yaymış bir büyük medeniyetin temsilcileri olarak, bayramlarımıza olan hassasiyetimizi hiçbir zaman kaybetmeyeceğimize yürekten inanıyorum. Geçmişimizde çocuksu ruh halimizle kutladığımız bayramların coşkusunu korumak ve çocuklarımıza aynı coşkuyu aşılamalıyız. Bizi biz yapan en güzel değerlerimizden olan bayramlarımız ve getirdiği maneviyatın muhafazası geleceğe dair en büyük güvencelerimizdendir. Bu duygu ve düşüncelerle, vatandaşlarımızın ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutluyor, bayram coşkusunun yürekleri sardığı bu güzel günlerin milletimize ve tüm insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesini yürekten diliyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP