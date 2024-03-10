Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den Ramazan Mesajı - Son Dakika
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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den Ramazan Mesajı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin\'den Ramazan Mesajı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Ramazan ayı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Şahin, Müslüman alemi tarafından büyük özlemle beklenen Ramazan ayının tüm bereketiyle yüreklere mutluluk, manevi coşkular ve başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyaya sağlık getirmesi temennisinde bulundu.

10.03.2024 15:26  Güncelleme: 15:29
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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Ramazan ayı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Şahin, Müslüman alemi tarafından büyük özlemle beklenen Ramazan ayının tüm bereketiyle yüreklere mutluluk, manevi coşkular ve başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyaya sağlık getirmesi temennisinde bulundu.

Şahin, başlangıcı rahmet, ortası mağfiret ve sonu bereket mevsimi olan Ramazan ayının, iftar sofralarında fakir ve muhtaç durumdakilere yer açmaya, öksüz, dul ve yetimleri sevindirmeye güzel bir vesile olacağını bildirdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca, bu yılın teması olarak belirlenen 'Ramazan ve Ahiret Bilinci' vurgusunu hatırlatan Şahin, "Ahiret bilinci İslam'ın temel iman esaslarından birini teşkil etmekte ve Kur'an'da dünya hayatının geçici, ahiretin ise ebedi olduğu vurgulanmaktadır" diyerek, "Hayatımıza sayısız güzellik katan Ramazan ayı, kalplerimizde, evlerimizde ve tüm yeryüzünde eşsiz bir manevi atmosfer oluşturmaktadır. Bu kutlu ayda inşallah sofralarımızı paylaşacağız, kardeşlik bağlarımızı daha da güçlendireceğiz. Kendimiz için istediğimizi kardeşimiz için de isteyeceğiz. Ramazan, 'Ben değil, biz diyenlerin' ayıdır. Ramazan, bizi biz yapan değerleri kuvvetle hatırlayacağımız müstesna bir aydır. Ramazan ayının insanlar arasındaki birlik ve beraberlik bağlarının güçlenmesinde büyük katkısı vardır. Toplum olarak bizi biz yapan toplumsal değerlerimiz ve geleneklerimiz Ramazan ayında yenilenir ve kuvvetlenir. Bütün bu güzel duygular yaşanırken bir yanda açlığın, yoksulluğun ve sefaletin pençesinde kıvranan, temel gıda maddelerinden mahrum milyonlarca insan, hayatta kalma mücadelesi verirken israf etmemeye özen gösterelim. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gaziantepli hemşerilerim olmak üzere ülkemiz ve bütün İslam aleminin Ramazan-ı Şerifini kutlar, bu mübarek ayın, depremde oluşan yaralarımızı sarmamıza vesile olmasını, tüm insanlığa barış, huzur ve hoşgörü getirmesini temenni ederim" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den Ramazan Mesajı - Son Dakika

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