Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Kadir Gecesi için mesaj yayımladı

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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Şahin mesajında, "Hayatımıza sayısız güzellikler katan rahmet, bereket ve arınma mevsimi Ramazan ayının son günlerini yaşarken bir Kadir gecesine daha kavuşmanın sevinci içerisindeyiz" dedi.

Başkan Şahin, Kadir Gecesi'nin feyiz ve bereketi bin aydan daha hayırlı olan bir gece olduğunu dile getirerek, "Zaman ve mekanlar; önemli olaylarla değer kazanırlar. Kadir Gecesi'ni bu derece değerli kılan en önemli sebep de Kur'an-ı Kerim'in bu gece indirilmeye başlanmış olmasıdır. Arınma ve bağışlanma fırsatı sunan bu mübarek gün ve gecelerde ibadetlerimizde, ahlaki yaşantımızda istikrar ve istikametin önemli olduğu bilinmelidir" ifadelerini kullandı.

Kadir Gecesinin değerinin, insanlığa rehber, şifa ve ebedi mutluluğun anahtarı olarak gönderilen Kur'an-ı Kerim'in o gecede yeryüzü inmesi ve beşerle buluşmaya başlamasından kaynaklandığını vurgulayan Şahin "Bu mübarek gecenin vicdanlarımızı aydınlatmasını, gönüllerimizi huzur ve sükunetle doldurmasını, dualarımızı buluşturmasını temenni ediyorum" diyerek, "Kur'an'ı Kerim'in vahiy yoluyla Peygamberimiz Hz. Muhammed'e gönderilmeye başlandığı Kadir Gecesi'nde yapılan ibadetlerin bin aydan daha faziletli olduğu, Yüce kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'de anlatılmıştır. Rabbimizin engin rahmetiyle umut, bağışlanma ve huzur kapılarının açıldığı Kadir gecesi, derin bir tefekkür ve samimi bir muhasebe ile bizi değerli kılan inanç ve ahlakı yeniden kuşanma zamanıdır. Arınma ve bağışlanma fırsatı sunan bu mübarek gün ve gecelerde ibadetlerimizde, ahlaki yaşantımızda istikrar ve istikametin önemli olduğu bilinmeli, her günü Kadir Gecesi maneviyatıyla yaşamaya gayret etmeliyiz. Kırgınlık, dargınlık, kin ve nefretin yerine, sevgiyi, hoşgörüyü, dostluk ve kardeşliği egemen kılarak ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatmalıyız. Allah'ın rahmetinin yeryüzünü kuşattığı selam gecesinde, içten ve samimi dualarımıza bütün insanlığı dahil ederek kin, haset, nefret, korku, ümitsizlik ve ötekileştirmenin olmadığı; güven, sevgi, saygı, kardeşlik ve dayanışmanın hakim olduğu bir dünya için dua edelim. Bu duygularla Gaziantepli halkımızın ve tüm İslam aleminin Kadir Gecesi mübarek olsun" şeklinde konuştu. - GAZİANTEP